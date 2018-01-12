Yonca Evcimik, yıllarca aynı dizide oynadığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi



"O KİM YA?"



TANINAMAZLIKTAN GELDİ

Tuhaf Sorular'ın konuğu: Yonca Evcimik

Yonca Evcimik 54. yaşını kutladı

Yonca Evcimik: Vatan konusunu hiç açmayalım

Elif Bayram

Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü,, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlamaya çalıştığı için dizinin başrol oyuncusuyardım istedi. Yonca ise yıllarca aynı dizide rol aldığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi.Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "O kim ya?" diyerek tepki verince soru daha da netleştirilip tekrardan soruldu.Gazeteciler bu kez "Çılgın Bediş'te kapıcı Abdül rolünde oynamıştı." deyince Yonca Evcimik yine "Hiç bilmiyorum" hareketi yaptı.