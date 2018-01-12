Yonca Evcimik, yıllarca aynı dizide oynadığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi

Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü, Abdülhamit Danışır
, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlamaya çalıştığı için dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten
yardım istedi. Yonca ise yıllarca aynı dizide rol aldığı Abdülhamit Danışır'ı tanımamazlıktan geldi.
"O KİM YA?"
Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "O kim ya?" diyerek tepki verince soru daha da netleştirilip tekrardan soruldu.
TANINAMAZLIKTAN GELDİ
Gazeteciler bu kez "Çılgın Bediş'te kapıcı Abdül rolünde oynamıştı." deyince Yonca Evcimik yine "Hiç bilmiyorum" hareketi yaptı.
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Elif Bayram