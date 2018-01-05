Yönetim ve Şenol Güneş'in ortak Balotelli kararı

ÖNCELİK DEMBA BA

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Erdinç Şahin

’un hücum hattındaki boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüren, İtalyan golcükonusunda’in endişelerini gidermeye çalışıyor.Teknik patrondünkü basın toplantısındahakkındaki çekincelerini dile getirdi. Şu an için Balotelli’ye karşı mesafeli olan Güneş’in, siyah-beyazlı futbolcuların gecikmiş alacakları ödenmedengelen paranın yeni forvete harcanmasını istemediği ifade edildi.Yabancı golcüye karşı olmayan ancak şampiyonluğa giden bir takımın maaş alacaklarının da kesinlikle gecikmemesi gerektiğini düşünen Şenol Güneş’in ödemeler yapıldıktan sonra yeni forvet getirilmesini istediği ortaya çıktı.Siyah-Beyazlı yöneticilerin de ödemeler konusunda Şenol Güneş ile aynı düşüncede olduğu vurgulandı.Güneş gibi maaşlar ödenmedengibi bir oyuncunun transfer edilmesinin takım içerisinde huzursuzluk yaratacağını hesaplayan yönetimin bu nedenle adımlarını temkinli attığı bildirildi. Geçmişindeki disiplin sorunları nedeniyle Balotelli ismine sıcak yaklaşmayan Şenol Güneş’in, sağlam raporu getirmesi halinde önceliğinin Demba Ba olacağı kaydedildi.İtalyanların hırçın çocuğukariyeri boyuncagibi dev kulüplerin formasını giydi. Agresif oyun tarzı ve yaşadığı kavgalarla adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekibifarklı bir kimliğe büründü.Geride kalan 1,5 sezondaformasıyla 44’ü ilk 11’de olmak üzere 49 resmi maça çıkan Balotelli rakip fileleri 33 kez havalandırarak maç başına 0,67 gol rakamı yakaladı. Çalkantılı futbol kariyerinin en parlak dönemini yaşayan İtalyan forvet sezonun ilk yarısında 21 maçta 16 gole imza attı.