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Yönetim ve Şenol Güneş'in ortak Balotelli kararı

Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcuların gecikmiş alacakları ödenmeden Balotelli gibi maliyetli bir golcünün alınmasına karşı çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim de bu transferin takımda huzursuzluğa yol açabileceğini düşünüyor.

Yönetim ve Şenol Güneş'in ortak Balotelli kararı
Cenk Tosun’un hücum hattındaki boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, İtalyan golcü Mario Balotelli konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş’in endişelerini gidermeye çalışıyor.
 
Teknik patron Şenol Güneş dünkü basın toplantısında Mario Balotelli hakkındaki çekincelerini dile getirdi. Şu an için Balotelli’ye karşı mesafeli olan Güneş’in, siyah-beyazlı futbolcuların gecikmiş alacakları ödenmeden Cenk Tosun’dan gelen paranın yeni forvete harcanmasını istemediği ifade edildi.
 

ÖNCELİK DEMBA BA


Yabancı golcüye karşı olmayan ancak şampiyonluğa giden bir takımın maaş alacaklarının da kesinlikle gecikmemesi gerektiğini düşünen Şenol Güneş’in ödemeler yapıldıktan sonra yeni forvet getirilmesini istediği ortaya çıktı.
 
Siyah-Beyazlı yöneticilerin de ödemeler konusunda Şenol Güneş ile aynı düşüncede olduğu vurgulandı.

Güneş gibi maaşlar ödenmeden Balotelli gibi bir oyuncunun transfer edilmesinin takım içerisinde huzursuzluk yaratacağını hesaplayan yönetimin bu nedenle adımlarını temkinli attığı bildirildi. Geçmişindeki disiplin sorunları nedeniyle Balotelli ismine sıcak yaklaşmayan Şenol Güneş’in, sağlam raporu getirmesi halinde önceliğinin Demba Ba olacağı kaydedildi.
 

FORMUNUN ZİRVESİNDE


İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Liverpool ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giydi. Agresif oyun tarzı ve yaşadığı kavgalarla adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekibi Nice’de farklı bir kimliğe büründü.
 
Geride kalan 1,5 sezonda Nice formasıyla 44’ü ilk 11’de olmak üzere 49 resmi maça çıkan Balotelli rakip fileleri 33 kez havalandırarak maç başına 0,67 gol rakamı yakaladı. Çalkantılı futbol kariyerinin en parlak dönemini yaşayan İtalyan forvet sezonun ilk yarısında 21 maçta 16 gole imza attı.

Milliyet

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