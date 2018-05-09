Yönetmen Ali Özgentürk, Jehan Barbur’a ihtarname çekti



'ÖZGÜN SENARYOSU BENİM'



'BAHÇEDEN MEYVE ÇALAR GİBİ'

Elif Bayram

Yönetmen Ali Özgentürk, senaryosunu yazdığıfilmindeki cümlelerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şarkıcı Jehan Barbur’a şarkıyı piyasadan kaldırması için ihtarname çekti.Usta yönetmen Ali Özgentürk’ten emek hırsızlığı suçlaması. 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde çekilenoynadığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin senaryo yazarı Özgentürk, Jehan Barbur’un ‘Evim Neresi’ adlı albümündeki filmle aynı adı taşıyan şarkısının sözlerinde kendi özgün senaryosundan alıntıları izinsiz kullandığını ve haksız çıkar elde ettiğini iddia etti.Şarkının fiziki ve dijital müzik mağazaları ile Youtube’dan kaldırılmasını isteyen Ali Özgentürk, Jehan Barbur ve yapımcısı Ada Müzik’e ihtarname yolladı. Özgentürk, “Birçok kişi ve kurum, 40 yıldır bu filmin orasından burasından bahçeden meyve çalar gibi faydalanıyor. Ben hiçbir zaman haklarımı alamadım. Yalnızca Ay Yapım, dizisini yaptığı zaman ödedi. Kifayetsiz, muhteris hırsızlar var” dedi.Cahit Berkay’ın bestesiyle söylediği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şarkısının nakaratı: Sevgi neydi Sevgi emekti Uçuşan yaprak Boş bir salıncakAli Özgentürk,filmin adını izinsiz kullandıkları için ihtarname gönderdi.