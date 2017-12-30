Yönetmen Mustafa Mayadağ son yolculuğuna uğurlandı

"İYİ BİR ÖĞRENCİYDİ"

"ÇOK MÜCADELE ETTİ"

"GELEN DE SAĞOLSUN GELMEYEN DE"

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Taziyeleri eşi Birten Hanım ve çocukları Naz ile Mert Mayadağ kabul etti. Eski Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cenaze namazına katıldı.Nabi Avcı eski öğrencisiile ilgili şunları söyledi:"Mustafa Mayadağ benim üniversiteden öğrencimdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden. 35 sene önce öğrencimdi. İyi bir öğrenciydi. Daha sonra iyi biroldu. İyi bir baba oldu iyi bir eş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşine çocuklarına Allah sabırlar versin. Onlar 2 yıl boyunca çok ciddi bir süreci birlikte göğüslediler."Birten Mayadağ ise, "2 yıldır mücadele ediyorduk. Son dönemde yapılan tedavilerle çok umutlanmıştık. Başını çevirmeye başlamıştı. Ellerini kıpırdatmaya, ayağını çekmeye başlamıştı. Biz umutluyduk. Ama herhalde çok yoruldu. Çok mücadele etti çünkü. Nurlar içinde yatsın" dedi.Cenaze namazında klibini çektiği sanatçılardan kimsenin olmadığını hatırlatan bir basın mensubuna Birten Mayadağ, "Bunun için bir şey söylemeyeceğim. Bu piyasayı zaten biliyorsunuz. Gelen de sağolsun gelmeyen de sağolsun.Bu süreçte sanat camiasında özellikle Emirkan bizi hiç yalnız bırakmadı. Mine Koşan da. Kimseyi kırmazdı Mustafa. Kimseyle bir dargınlığı, kırgınlığı olan bir insan değildi. Herkesin bir koşturmacası var bu yaşamda. Onun için kimseye söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı., 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi., İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks Müzik'te değişik kademelerde görev aldı., birçok şarkıcının klibine imza atan isim oldu. Çektiği klipler arasında, 1996: Sevdalıyım- Mahsun Kırmızıgül / 2000: Asrın hatası-Serdar Ortaç yer alıyor.Ayrıca, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi Ödülü'nü aldı.