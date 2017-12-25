Yorgun mermi nedir? (Son kurban Mısırlı bir turist)

MAYIS AYINDA TAKSİM'DE AYNI OLAY

MEHMET TOPAL'IN ARACINA DA YORGUN MERMİ İSABET ETMİŞTİ





YORGUN MERMİ NE DEMEK?

Haber Merkezi

Olay,Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.Fadii'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için 'yorgun mermi' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Cezayirli 27 yaşındaki Benkaida Qumelkhır, dişlerini yaptırmak için’u tercih etti. Tedavisine başlanan genç kadın ve eşi, önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için otellerinden çıktı. Ancak karı-koca’de yürürken, bir andayere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan eşi, yardım etmeye çalıştığında genç kadının başında kan olduğunu fark etti. Yaralı kadın, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde, Qumelkhır’ın ‘yorgun mermi’nin hedefi olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Fenerbahçeli futbolcu'ın otomobilinin ön camına 2 yıl önce Samandıra gişeleri yakınında seyir halindeyken bir mermi isabet etmişti. Araçta futbolcunun takım arkadaşı Uygar Mert Zeybek de vardı. Olayda şans eseri yaralanan olmamıştı.’ın aracına isabet eden merminin ilk yapılan inceleme sonucunda 'yorgun mermi' olduğu tespit edildi.Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumunadenir. Uzmanlar kurşunun,anına geçtiği anda havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini vurguluyor. Türkiye’de birçok insanın yaralanmasında, felç kalmasında hatta ölmesinde parmağı olanmasum insanların canını almaya devam ediyor.