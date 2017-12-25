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Yorgun mermi nedir? (Son kurban Mısırlı bir turist)

Dün Taksim'de Mısır uyruklu Zahide Muhammed F. isimli kadının kafasına yorgun mermi isabet etti. Geçen mayıs ayında da yine Taksim'de, Cezayirli bir kadının başına yorgun mermi isabet etmişti

Yorgun mermi nedir? (Son kurban Mısırlı bir turist)
Olay, Taksim Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı.

Fadii'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için 'yorgun mermi' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 

MAYIS AYINDA TAKSİM'DE AYNI OLAY


Cezayirli 27 yaşındaki Benkaida Qumelkhır, dişlerini yaptırmak için İstanbul’u tercih etti. Tedavisine başlanan genç kadın ve eşi, önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için otellerinden çıktı. Ancak karı-koca Taksim Talimhane’de yürürken, bir anda Benkaida Qumelkhır yere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan eşi, yardım etmeye çalıştığında genç kadının başında kan olduğunu fark etti. Yaralı kadın, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde, Qumelkhır’ın ‘yorgun mermi’nin hedefi olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEHMET TOPAL'IN ARACINA DA YORGUN MERMİ İSABET ETMİŞTİ


Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın otomobilinin ön camına 2 yıl önce Samandıra gişeleri yakınında seyir halindeyken bir mermi isabet etmişti. Araçta futbolcunun takım arkadaşı Uygar Mert Zeybek de vardı. Olayda şans eseri yaralanan olmamıştı. Mehmet Topal’ın aracına isabet eden merminin ilk yapılan inceleme sonucunda 'yorgun mermi' olduğu tespit edildi.



YORGUN MERMİ NE DEMEK?


Kurşunun ateşlendikten sonra belli bir mesafeye ulaşıp, hızını kaybederek düşüşe geçtiği andaki durumuna yorgun mermi denir. Uzmanlar kurşunun, yorgun mermi anına geçtiği anda havada dönmeye başladığını ve bu sebeple birisine isabet ederse normal mermiden çok daha geniş çapta hatta öldürücü yaralar açabildiğini vurguluyor. Türkiye’de birçok insanın yaralanmasında, felç kalmasında hatta ölmesinde parmağı olan yorgun mermi masum insanların canını almaya devam ediyor.
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