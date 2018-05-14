Yorgun savaşçı Giuliano!

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve takımın en skorer oyuncusu olarak verim sağlayan Giuliano artık çok yoruldu.

Sezona Rusya’da Zenit formasıyla haziran ayında başlayan ve resmi maçları erken açan tecrübeli orta saha, ağustos ayında da Fenerbahçe’ye imza atarak, ara vermedi. Zenit’te teknik direktör Roberto Mancini ile pek iyi iletişim kuramayan, bu nedenle sıkıntılar da çeken Giuliano, ilk resmi maçını Rusya Ligi’nde 16 Temmuz 2017 tarihinde oynadı. Tam 10 aydır kesintisiz olarak resmi maçlara çıkan Brezilyalı oyuncu, daha sonra Fenerbahçe’ye gelirken de Trabzonspor ile yaşanan transfer polemiğiyle gerildi.

ADAPTASYON DA SIKINTI YAŞAMADI

Ancak buna karşın sarı-lacivertlilere hemen adapte olup, gollerini sıralayan 28 yaşındaki oyuncu, 32 lig maçının 29’unda forma giydi, 14 gol 5 asistle en skorer isim oldu.Ancak son 1 aylık süreçte hem kafa olarak hem de fiziksel anlamda düşüşe geçen Giuliano, sadece 1 gol atabildi. Bu 10 aylık süreçte kafasının bir yanında da hep Brezilya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası hedefi olan tecrübeli yıldız, son aday kadroya seçilemediğinde de üzülmüştü.

Son olarak Akhisarspor’a kaybedilen kupa finalinde de ciddi efor sarf eden başarılı oyuncu, üst üste gelen kötü sonuçlar ve yoğun tempo sonrası epey bir etkilendi.

OMZUNDAN SAKATLANMIŞTI

Giuliano’nun yoğun geçen temposunda bir talihsiz sakatlığı da bulunuyor. Ligin 18. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde omzundan sakatlanarak, ciddi bir tehlike atlatan Brezilyalı futbolcu, bu süreçte yaşadığı tedavi sürecinde de neredeyse izinsiz bir şekilde çalışıp, sahalara beklenenden erken dönmüştü. Bu tedavi dönemi de Giuliano hem kafa hem de bedenen meşgul etti.