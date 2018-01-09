Yorgunluk, romatizma, varis denildi oysa sebebi başkaydı... (Bacak damarı tıkanıklığı)

BACAK DAMARI TAMAMEN TIKALIYDI

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOK NADİR UYGULANIYOR

Senim Tanay

74 yaşındaki İbrahim Kadir Sönmez, çok değil bir yıl öncesine kadar kilometrelerce yürüyüş yapı evlerinin yanı başındaki yokuşu bir çırpıda çıkabiliyordu. 5-6 ay önce ise değil yokuş çıkmak, düz yolda yürüyemez hale geldi. Birkaç adım atmasıyla bacaklarını gözlerinden yaş getirten ağrılar kaplıyordu. Eşi Dilek Sönmez “Sorununu hiçbir şekilde damarla bağdaştıramadık. Gittiğimiz hekimler de yaşa ve yorgunluğa, romatizmaya, varise bağladılar. Hatta ‘Dönem dönem olur geçer’ diyerek ağrı kesici verdiler. Ağrı kesici ilaçlarla ağrısı biraz hafiflese de kalıcı çözüm olmuyordu, üstelik kalp ilaçlarımız da olduğu için tedirgin oluyorduk” dedi.Derken İbrahim Kadir Sönmez’in aklına 10 yıl önce kalp krizi geçirdiğinde kendisine hayat veren Kardiyolog Dr. Selçuk Görmez’e görünmek geldi. Kadir Sönmez “Biraz yürüsem bacaklarımda ağrılar oluyordu. Sol bacağımın dışarıdan hiç belli olmasa da şiştiğini hissediyordum. Şikayetlerimi Selçuk Hoca'mıza ilettiğimde Selçuk Bey damar tıkanması olduğunu söyledi” derken hastalığına doğru teşhis konulmasıyla duydukları rahatlamayı dile getirdi.Teşhisin konulmasıyla tedavi süreci de hızla başladı. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yrd.Doç. Dr. Selçuk Görmez, Kadir Sönmez’in her iki kasık bölgesiyle dizleri arasında tamamen kapalı olan damarlara iki ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini, önce sol bacağın tıkalı damarlarını balon ve stent yoluyla açıp bir ay sonra da sağ bacak için operasyon yaptıklarını belirterek “74 yaşındaki hastamızın sağ bacağında hiç damar yoktu, yani damarı kireç ve yağla tamamen tıkalıydı. Ancak vücut, tıkalı damarın uç kısımlarını kılcal damarlarla kollateral dediğimiz damarlarla beslediği için alt kısımlar kısmen açık kalıyor. Biz de o nedenle özel bir yöntem uyguladık ve diz hizasındaki açık bölümden girerek tamamen tıkalı damarı açtıktan sonra hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez, dünyada ve Türkiye'de çok nadir uygulanan, özellikli bir yöntemle gerçekleştirdiği operasyonu şöyle anlattı: