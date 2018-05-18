Yörük yemekleri kitap oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, Azize Kahraman HEM Müdürü Kenan Yavuz ve Müdür Yardımcısı Fedai Yaman’ı makamında kabul etti. Kenan Yavuz, Meclis Başkanı Özer’e Azize Kahraman HEM tarafından hazırlatılan ’Yörük Yemekleri’ kitabı hediye etti. Yavuz, kitabın Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethinin anısına hazırlatıldığını kaydetti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ’Yörük Yemekleri’ kitabını Antalya’nın kültürel değerlerinin yaşatılması bakımından çok önemsediğini söyledi. Özer, "Bu güzel eserin ortaya çıkmasını sağlayan HEM Müdürümüz Kenan Yavuz ve ekibini kutluyorum" dedi.

100'ÜN ÜZERİNDE TARİF VAR

Yörük Yemekleri kitabı; çorbalar, ana yemekler, pilavlar, soğuklar, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere 6 bölümden oluşuyor.

Kitapta; ayran aşından çekme kebabına, kekikli Yörük ekmeğinden pekmez helvasına 100’ün üzerinde lezzet tarifi bulunuyor.