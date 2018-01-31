YouTube'a video indirme özelliği eklendi

Facebook, Bitcoin ve altcoin reklamlarını yasakladı
Dünyanın en çok kullanılan video platformu YouTube, kullanıcılarının beklediği özelliği sonunda yayınlamaya başladı. İnternetin gelişim süreci ve fiyatları bildiğiniz gibi bazı kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. YouTube ise bu sorunu ortadan tamamen kaldırıyor. Kullanıma sunduğu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar artık YouTube videolarını indirebilecek ve internetin olmadığı yerde yasal sorunlara takılmadan müziğini dinleyebilecek, takip ettiği dizileri izleyebilecek. Ayrıca istediği videoyu istediği kalitede indirebilecek