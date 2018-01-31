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YouTube'a video indirme özelliği eklendi

Dünyanın en çok kullanılan video platformu YouTube, kullanıcılarının beklediği özelliği sonunda yayınlamaya başladı. İnternetin gelişim süreci ve fiyatları bildiğiniz gibi bazı kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. YouTube ise bu sorunu ortadan tamamen kaldırıyor. Kullanıma sunduğu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar artık YouTube videolarını indirebilecek ve internetin olmadığı yerde yasal sorunlara takılmadan müziğini dinleyebilecek, takip ettiği dizileri izleyebilecek. Ayrıca istediği videoyu istediği kalitede indirebilecek

YouTube'a video indirme özelliği eklendi
Şimdilik sadece Hindistan, Irak ve Lübnan’da kullanıma sunulan özellik, yakın zamanda Amerika ve Avrupa’da da kullanıma sunulacak. Buna ek olarak şimdilik Android platformlarda çalışan bu özelliği yakın zamanda iOS platformlarında da kullanmak mümkün olacak.


YOUTUBE VİDEO İNDİRME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

Video izleme platformu YouTube’den videoyu indirip çevrim dışı izleyebilmek için tek yapılması gerek videoyu oynatırken çıkan indir butonuna tıklamak ve ardından video kalitesini çekerek inmesini beklemek.

Şimdilik Irak ve Lübnan'da test edilen bu özelliğin, yakın zamanda küresel çapta, her iki platformda kullanıma sunulması bekleniyor. Bu özellik başta kota sorunu yaşayan kullanıcıları sevindirecek.


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