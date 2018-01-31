YouTube'a video indirme özelliği eklendi



YOUTUBE VİDEO İNDİRME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

Can Hakman

Şimdilik sadeceve’da kullanıma sunulan özellik, yakın zamandave’da da kullanıma sunulacak. Buna ek olarak şimdilikplatformlarda çalışan bu özelliği yakın zamanda iOS platformlarında da kullanmak mümkün olacak.Video izleme platformuden videoyu indirip çevrim dışı izleyebilmek için tek yapılması gerek videoyu oynatırken çıkan indir butonuna tıklamak ve ardından video kalitesini çekerek inmesini beklemek.Şimdilik Irak ve Lübnan'da test edilen bu özelliğin, yakın zamanda küresel çapta, her iki platformda kullanıma sunulması bekleniyor. Bu özellik başta kota sorunu yaşayan kullanıcıları sevindirecek.