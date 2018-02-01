Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!

Adem Özdoğan

YouTube’un yıllardır eksiği olarak görülenartık resmen geldi. Muhtemelen artan üçüncü parti sitelerin ve uygulamaların önüne geçilememesi sebebiyle alınan karar, kullanıcıları platform içerisinde tutmak için alınmış gibi gözüküyor. Her şekilde, çok yakın bir süre içerisinde herhangi birdevideoları istediğimiz kalitede telefonumuza kaydedebileceğiz.özelliği ilk aşamadaveAndroid kullanıcılarının kullanımına açtı. Önümüzdeki kısa dönem içinde ülkemiz ve tüm dünya için de aktif hale gelecek.kullanıcılarının akıbeti ise şimdilik bilinmiyor fakat tahminlere görevekullanıcıları da özellikten nasiplenecek.Bahsi geçen 3 ülke kullanıcılarının halihazırda kullanabildiği özelliğe,içeriğe sahip (özellikle müzik) kanalların ne tepki vereceği merak konusu. Yine deve içerik üreticilerin, kullanıcıların yasal olmayan yollarla videoları indirip kaydetmesindenseüzerinden çevrimdışı izlemelerini yeğleyeceklerini düşünüyoruz.Öte yandan özellik sadece video formatıyla sınırlı kaldığındanservislerinin sonunu getirmesi mümkün gözükmüyor. Zira çok ciddi sayıda bir kullanıcı grubu, halamüziklerini internetten indirip dönüştürüyor ve bu bağlamda yeni özelliğe rağmenbir müzik uygulaması gibi kullanmak mümkün gözükmüyor. Ayrıca indirmenin yalnızca mobil platformda sınırlı kaldığını düşünürsek PC’ye kayıt yapmak isteyenler yüzünden bubir süre daha hizmet verecek.