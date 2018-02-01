Youtube'dan direkt video indirmek artık mümkün!

YouTube’un yıllardır eksiği olarak görülen “video indirme”
artık resmen geldi. Muhtemelen artan üçüncü parti sitelerin ve uygulamaların önüne geçilememesi sebebiyle alınan karar, kullanıcıları platform içerisinde tutmak için alınmış gibi gözüküyor. Her şekilde, çok yakın bir süre içerisinde herhangi bir ücret
de ödemeden
videoları istediğimiz kalitede telefonumuza kaydedebileceğiz.
Google
özelliği ilk aşamada Lübnan, Hindistan
ve Irak’taki
Android kullanıcılarının kullanımına açtı. Önümüzdeki kısa dönem içinde ülkemiz ve tüm dünya için de aktif hale gelecek. iOS
kullanıcılarının akıbeti ise şimdilik bilinmiyor fakat tahminlere göre iPhone
ve iPad
kullanıcıları da özellikten nasiplenecek.
Bahsi geçen 3 ülke kullanıcılarının halihazırda kullanabildiği özelliğe, telifli
içeriğe sahip (özellikle müzik) kanalların ne tepki vereceği merak konusu. Yine de sanatçı
ve içerik üreticilerin, kullanıcıların yasal olmayan yollarla videoları indirip kaydetmesindense YouTube
üzerinden çevrimdışı izlemelerini yeğleyeceklerini düşünüyoruz.
Öte yandan özellik sadece video formatıyla sınırlı kaldığından “YouTube mp3”
servislerinin sonunu getirmesi mümkün gözükmüyor. Zira çok ciddi sayıda bir kullanıcı grubu, hala yasal olmayan yollarla
müziklerini internetten indirip dönüştürüyor ve bu bağlamda yeni özelliğe rağmen mobil uygulamayı
bir müzik uygulaması gibi kullanmak mümkün gözükmüyor. Ayrıca indirmenin yalnızca mobil platformda sınırlı kaldığını düşünürsek PC’ye kayıt yapmak isteyenler yüzünden bu yasa dışı servisler
bir süre daha hizmet verecek.
Adem Özdoğan