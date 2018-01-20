YouTube’dan para kazanmak zorlaşıyor

Adem Özdoğan

Yeni politikalaryeni başlayanların veya abone amacı gütmeden farklı alanlarda video yayınlayıp para kazananların hoşuna gitmeyecek.düzenlemelerin düzen için gerekli olduğunu savunsa da eleştiriler çok geçmeden gelmeye başladı.Yeni kurallara göre bir kanalın para kazanması için en azsahip olması ve son 12 ay içerisindeulaşmış olması gerekiyor. Yapılan düzenleme yeni açılan kanallar için bugünden itibaren, mevcut kanallar içinseitibaren geçerli olacak. Yani kanal sahibi belirtilen tarihe kadar 1000 abone ve 4000 saat izleme toplayamazsa reklam geliri elde edemez hale gelecek.Yapılan düzenlemelergörekoruma amaçlı. Küçük kanalların sayısının fazlalığı sebebiyle denetimi daha zor. Bu nedenle kalitesiz vevideo işiyle uğraşanların, reklam işine girip önemli iş ortaklarının reklamlarını zedelememesi isteniyor.