YouTube’dan para kazanmak zorlaşıyor

Yeni politikalar YouTube’a
yeni başlayanların veya abone amacı gütmeden farklı alanlarda video yayınlayıp para kazananların hoşuna gitmeyecek. Google
düzenlemelerin düzen için gerekli olduğunu savunsa da eleştiriler çok geçmeden gelmeye başladı.
Yeni kurallara göre bir kanalın para kazanması için en az 1000 aboneye
sahip olması ve son 12 ay içerisinde 4000 saat izlenmeye
ulaşmış olması gerekiyor. Yapılan düzenleme yeni açılan kanallar için bugünden itibaren, mevcut kanallar içinse 20 Şubat’tan
itibaren geçerli olacak. Yani kanal sahibi belirtilen tarihe kadar 1000 abone ve 4000 saat izleme toplayamazsa reklam geliri elde edemez hale gelecek.
Yapılan düzenlemeler Google’a
göre reklam verenleri
koruma amaçlı. Küçük kanalların sayısının fazlalığı sebebiyle denetimi daha zor. Bu nedenle kalitesiz ve spam
video işiyle uğraşanların, reklam işine girip önemli iş ortaklarının reklamlarını zedelememesi isteniyor.
Adem Özdoğan