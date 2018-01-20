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YouTube’dan para kazanmak zorlaşıyor

Google, YouTube politikalarında yaptığı değişiklikle özellikle küçük kanalların platform üzerinden para kazanmasını hayli zorlaştırdı.
 

YouTube’dan para kazanmak zorlaşıyor
Yeni politikalar YouTube’a yeni başlayanların veya abone amacı gütmeden farklı alanlarda video yayınlayıp para kazananların hoşuna gitmeyecek. Google düzenlemelerin düzen için gerekli olduğunu savunsa da eleştiriler çok geçmeden gelmeye başladı.

Yeni kurallara göre bir kanalın para kazanması için en az 1000 aboneye sahip olması ve son 12 ay içerisinde 4000 saat izlenmeye ulaşmış olması gerekiyor. Yapılan düzenleme yeni açılan kanallar için bugünden itibaren, mevcut kanallar içinse 20 Şubat’tan itibaren geçerli olacak. Yani kanal sahibi belirtilen tarihe kadar 1000 abone ve 4000 saat izleme toplayamazsa reklam geliri elde edemez hale gelecek.

Yapılan düzenlemeler Google’a göre reklam verenleri koruma amaçlı. Küçük kanalların sayısının fazlalığı sebebiyle denetimi daha zor. Bu nedenle kalitesiz ve spam video işiyle uğraşanların, reklam işine girip önemli iş ortaklarının reklamlarını zedelememesi isteniyor.



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