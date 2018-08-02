Mehmet COŞKUNDENİZ yazdı

Utku Uzun, kendi hazırladığı şaka videolarını Youtube'da yayınlayan bir fenomen.

126 bin abonesi var ama videoları 1 milyondan fazla izleniyor.

İzleyenlerin yaş ortalaması da 12-18 arası.

Şaka videolarına "İnsanları trollemek" adını veriyor.

"Kızlarla tanışma yolları", "Kızlardan instagram alma taktikleri", "Sokakta cansız manken şakası", "Örümcek ile korkutma şakası" gibi onlarca videosu var.

Bu şakaların çoğu belli ki kurgu. Önceden ayarlanmış insanlarla yapılmış.

Son şakalarından biri de "Bornozumu çıkartarak trolledim" adını taşıyor.

Şakayı Adana'da yapmış. 1 milyon 860 bin kez izlenmiş.

Utku Uzun, üzerinde turuncu bir bornozla insanlara yaklaşıyor, sonra bir sapık gibi bornozunun önünü açıyor.

Bilirsiniz, bu tür sapıklığa 'teşhircilik' deniyor.

Utku Uzun teşhirciliği bir şaka olarak görmüş belli ki. Ama değil.

Hele hele, çocuk tacizlerinin, istismarlarının bu kadar arttığı bir ortamda hiç değil.

Bu Youtuber, şaka yaptığı insanları önceden ayarlamış. Örneğin sevgilisi olan bir kadına açıyor bornozunu. Güya, sevgilisi Utku Uzun'un üzerine atlıyor. Utku Uzun da "Giyiniğim, şaka" deyince hemen bırakıyor.

Bir kere o sevgili önceden ayarlanmış biri olmasa, bu işin şaka olduğunu anlayana kadar Utku Uzun'u paramparça eder. Üstelik Adana'da... Ölümle dans denir buna.

Videonun bir yerinde 2-3 yaşında bir çocuğa yapıyor aynısını. Yaşlıca bir kadın gelip müdahale ediyor.

Kadın, "Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyor.

Ama tabii bunlar önceden ezberletilmiş sözler.

Utku, 2-3 yaşındaki o çocuğu ayarlayamaz elbette, o kadını ayarlamış.

İyi de, o çocuğun durumu? Şimdi o çocuk bu durumu normalleştirsin mi?

Yani Allah korusun, bir gün gerçek bir sapık o çocuğa bu hareketi yaparsa ne olacak?

O çocuk bunu şaka sanıp oynamaya devam edecek. Çünkü daha önce bu hareketin bir yaptırımı olmadığını biliyor.

Peki ya izleyenler? Bu gerzekçe şakayı örnek alıp 12-18 yaş arası o çocuklar sırf fenomen olmak için bunu yapmaya kalkarsa?

BAK UTKU UZUN

Bak Utku Uzun, sapıklığın, teşhirciliğin şakası olmaz.

Sen o bornozla ortalarda gezindiğin andan itibaren, içinde şort-tişört de olsa sapık muamelesi görürsün.

Yaptığın şey hiç komik değil. Üstelik hatırlatayım suç işliyorsun.

Seni izleyenleri suça teşvik ediyorsun.

Bir de videonun altına şunu yazmışsın:

"Youtube tarafından 2. gün kaldırılan videomuzu sizler için tekrardan yükledim. Beğenip yorum bırakarak destek olmayı unutmayın."

Yani videonun sakıncalı olduğunu dünyanın en özgür platformlarından biri olan Youtube bile fark etmiş ve kaldırmış.

Sen bunun altına bir de pişkince, "Arkadaşlar videoda küçük çocuk istismarı ya da en ufak bir çıplaklık yok. Benim için tehlikeli bir video oldu sadece. Eğer küçük çocukların kötü etkilenebileceği bir video olsaydı zaten bu şakayı yapmazdık. Lütfen yorumlarınızı seçerek yapınız."

Yalan söylüyorsun Utku Uzun. Kurgu olan videoyu "Tehlikeli" diye pazarlamaya çalışıyorsun. Tekrar ediyorum. Hem teşhirciliğe prim veriyorsun hem de yalan söylüyorsun. Yalancısın!

Yorumlarda yaptığının ne kadar kötü olduğu belirtiliyor. "Böyle şaka olmaz" deniyor.

Sana bir örnek vereyim. Amerika'da videolarıyla milyon dolarlar kazanan bir Youtuber var. DJ SOO COOL adlı bu Youtuber'ın kanalının 5.6 milyon abonesi vardı. Vardı diyorum çünkü kanalı kapatıldı.

Neden biliyor musun?

Sırf izlenme uğruna kendi çocuklarına içine müshil katılmış dondurma yedirip sonra da onlar sancı çekerken ve ağlarken çekilmiş videoları Youtube'da yayınladığı için.

Bu adam hakkında bir de adli soruşturma açıldı.

Yani Utku Uzun, izlenmek için yapılanların her zaman 'mübah' değildir.

Tekrar ediyorum, sen bu videoyla sapıklığı, teşhirciliği özendiriyorsun. Suç işliyorsun!



