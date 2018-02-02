İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?

Dünyaca popüler video paylaşım sitesi Youtube, Google'ın internet kullanmadan video izlemenizi sağlayacak olan Youtube Go uygulamasını kullanıma sundu. Peki, YouTube Go nedir, çevrimdışı yani internetsiz video nasıl izlenir? Youtube Go nasıl kullanılır, internetsiz youtube'dan video izlemek için neler yapılmalı? Soruları yayılmaya başladı. Milyonlarca kullanıcının merak ettiği sorunun cevabı haberimizin detayında bulunmaktadır
 

02 Şubat 2018, Cuma 17:11
YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?
Youtube Go, artık Türkiye'de! Peki Youtube Go'dan internetsiz yani çevrimdışı video nasıl izlenir, Youtube Go nedir? Android ve iOS'ta Youtube Go nasıl çalıştırılır? tüm sorular haberimizde. 

YOUTUBE GO NASIL KULLANILIYOR?

Kısıtlı bölgelerde yayınlanan Youtube Go uygulaması artık ülkemizde de kullanılabilir durumda. Youtube Go nasıl kullanılacak? Şu anda Beta olarak Google Play Store’da yayınlanan YouTube Go uygulaması, YouTube üzerinden yayınlanan videoları telefonunuza indirip, tekrar izlerken internet kotanızı kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak. 9.4 MB dosya boyutuna sahip olan uygulama oldukça sade bir arayüze sahip.

İNTERNETSİZ VİDEO İZLEMEK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN

Açılış ekranında günlük ve önerilen video tavsiyelerini listeleyen uygulamanın üst kısmında yer alan arama butonu ile istediğiniz videoları indirip, tekrar tekrar izleyebilirsiniz.

Video indirirken, temel kalitesi, standart kalite ve yüksek kalite olmak üzere 3 farklı indirme seçeneği karşınıza çıkacak. Sıkıştırılmış olarak indirmeye hazır olan videoların dosya boyutları da oldukça küçük. Doğru videoyu indirip indirmediğinizi anlamak için ise ön izleme görüntüleri de yardımcı olacak.

İndirdiğiniz videoları paylaşmak ve almak ise bluetooth üzerinden gerçekleşiyor. Bu da arkadaşlarınızla video transferi yaparken internet bağlantısı olmasını gerektirmiyor.


YOUTUBE GO NEDİR?

Youtube Go, internetsiz video izlemek için hizmete sunulan bir sosyal paylaşım sitesidir. Kullanabilmek için öncelikle Google Play üzerinden YouTube Go (Unreleased) uygulamasını Android cihazınıza indirip kurarak, internetsiz ortamda YouTube Go (Unreleased) üzerinden videoları internet olmadan da izleyebileceksiniz. Yanlız şuanda YouTube Go test aşamasında ve dil seçimlerinde Türkçe seçeneği bulunmamaktadır. Google‘nın çıkarmış olduğu en son ve en önemli yeniliklerden biridir. YouTube Go uygulaması sayesinde daha önce indirmiş olduğunuz videoları izleyebileceksiniz.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi
Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı

Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı
Alcatel IDOL 5 inceleme altında

Alcatel IDOL 5 inceleme altında
Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!

Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!
Huawei P20 Lite ortaya çıktı

Huawei P20 Lite ortaya çıktı
Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon

Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon
Yeni iPhone, Apple’ın satışlarını canlandıracak

Yeni iPhone, Apple’ın satışlarını canlandıracak
iPhone SE 2 ne zaman geliyor?

iPhone SE 2 ne zaman geliyor?
BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!

BP, hızlı sarj istasyonları kuracak!
Microsoft, Valve ve EA'yı alacak iddiası!

Microsoft, Valve ve EA'yı alacak iddiası!
Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı

Xiaomi fiziksel mağaza için düğmeye bastı