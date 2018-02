YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?

Büşra Kamış

, artık Türkiye'de! Peki Youtube Go'danyaniizlenir, Youtube Go nedir?ve'ta Youtube Go? tüm sorular haberimizde.Kısıtlı bölgelerde yayınlanan Youtube Go uygulaması artık ülkemizde de kullanılabilir durumda.? Şu anda Beta olarak Google Play Store’da yayınlanan YouTube Go uygulaması, YouTube üzerinden yayınlanan videoları telefonunuza indirip, tekrar izlerken internet kotanızı kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak. 9.4 MB dosya boyutuna sahip olan uygulama oldukça sade bir arayüze sahip.Açılış ekranında günlük ve önerilen video tavsiyelerini listeleyen uygulamanın üst kısmında yer alan arama butonu ile istediğiniz videoları indirip, tekrar tekrar izleyebilirsiniz.Video indirirken, temel kalitesi, standart kalite ve yüksek kalite olmak üzere 3 farklı indirme seçeneği karşınıza çıkacak. Sıkıştırılmış olarak indirmeye hazır olan videoların dosya boyutları da oldukça küçük. Doğru videoyu indirip indirmediğinizi anlamak için ise ön izleme görüntüleri de yardımcı olacak.İndirdiğiniz videoları paylaşmak ve almak ise bluetooth üzerinden gerçekleşiyor. Bu da arkadaşlarınızla video transferi yaparken internet bağlantısı olmasını gerektirmiyor.Youtube Go, internetsiz video izlemek için hizmete sunulan bir sosyal paylaşım sitesidir. Kullanabilmek için öncelikle Google Play üzerinden YouTube Go (Unreleased) uygulamasını Android cihazınıza indirip kurarak, internetsiz ortamda YouTube Go (Unreleased) üzerinden videoları internet olmadan da izleyebileceksiniz. Yanlız şuanda YouTube Go test aşamasında ve dil seçimlerinde Türkçe seçeneği bulunmamaktadır. Google‘nın çıkarmış olduğu en son ve en önemli yeniliklerden biridir. YouTube Go uygulaması sayesinde daha önce indirmiş olduğunuz videoları izleyebileceksiniz.