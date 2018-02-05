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YouTube Go, Türkiye’ye geldi

Beğendiğiniz videoları tekrar tekrar izlemek istiyor ve kota harcamak istemiyorsanız işte size yeni bir çözüm: YouTube Go!
 

YouTube Go, Türkiye’ye geldi
Dünyanın en büyük video kütüphanesi YouTube, yalnızca 8.10MB büyüklüğündeki yeni uygulaması YouTube Go’yu Android kullanıcılarının beğenisine sundu. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama henüz final sürümü değil, ama istenirse indirilebiliyor ve şu an Türkiye’de de yayında bulunuyor.

Her zaman iyi bir internet hızınız olmayabilir. Bazen bir videoyu o kadar beğenirsiniz ki, defalarca izlemek istersiniz, ama bazen kota sorunu belirir. İşte bu gibi durumlarda YouTubeGo’ya başvurabilirsiniz. Çünkü bu uygulama sayesinde YouTube’daki videoları telefonunuza indirebiliyor ve daha sonra tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. İndirme işlemi başlamadan önce istediğiniz çözünürlüğü de seçebiliyorsunuz ve indirdikten sonra bu videoları farklı telefonlara gönderme şansınız da var.

Dikkat çeken bir detay ise, uygulamaya giriş yapar yapmaz YouTube’un telefon numaranızı talep etmesi. Sırf bu sebeple birçok kullanıcının uygulamayı daha kullanmaya başlamadan sildiği belirtiliyor.

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