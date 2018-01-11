YouTube, intihar eden birinin cesedini gösteren vlogger Logan Paul ile ilişkisini kesti

ÖZÜRLER FAYDA ETMEDİ

Nazlı Erdol

, 31 Aralık'ta'dakiyakınlarında bulunana'da) intihar etmiş bir kişinin cesedini sitedeki 15 milyon kişiyle paylaşan ünlü vlogger (video blogger)ile ticari ilişkisini sonlandırdı.Buna göre Paul'un sitedeki kanalları artık büyükiçerik üreticilerinin ciddi bir gelir kaynağı olanreklam programında yer almayacak.ayrıca 22 yaşındaki Paul ile birlikte hazırlanan özgün projeleri de durdurduğunu açıkladı. Paul artık YouTube Red'in 'Foursome' adlı komedi dizisinde de oynamayacak.sözcülerinden biri yaptığı açıklamada "Son olayların ışığında Logan Paul'un videolarını Google Önerilen'den çıkartma kararı aldık. Ek olarak Logan artık Foursome'ın 4. sezonunda oynamayacak ve Logan'ın yeni projeleri de durdu" dedi.Sputnik'in aktardığı habere göre; Paul'un intihar eden kişinin cesedini çekerken arkadaşlarıyla birlikte yaptığı şakalar da tepki çekmiş aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişiüzerinden kızgınlıklarını ifade etmişti.Paul ise biri yazılı diğeri görüntülü olmak üzere 2 ayrı özür açıklaması yapmıştı.Gençyazılı açıklamasında 'yaşadığı şok nedeniyle yanlış bir iş yaptığını' söylemiş, görüntülü özründe ise "Bu videoyu asla yayınlamamalıydım. Kameraları indirip kaydı durdurmalıydım. Kendimden utanıyorum. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım" demişti.Kendisini savunanlara da seslenen Paul "Eylemlerimi savunan hayranlarım lütfen bunu yapmayın. Savunulacak tarafları yok" ifadelerini kullanmıştı.