YouTube, yeni iPhone’larda HDR videoları desteklemeye başladı
YouTube, Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone X, 8 ve 8 Plus için HDR video oynatma özelliğini devreye soktu. Her ne kadar iPad Pro da yeterli ekran kalitesine sahip olsa da, tablete HDR video desteği getirilmedi
Yeterli ekran kalitesine sahip olan iPhone X, 8 ve 8 Plus sahipleri, YouTube uygulamaları için yayınlanan güncellemeyi yükleyerek, HDR videolar izlemeye başlayabiliyor. Güncellemenin ardından iPhone’lar otomatik olarak HDR moduna geçiyor, özellik istenildiğince dikey üç nokta ikonu altından kapatılabiliyor.
HDR videoların rengini,parlaklığını ve kontrastını iyileştirdiğinden, HDR videoları Full HD’den düşük çözünürlüklerle de izlemek mümkün. 480p videolar dahi HDR izlenebiliyor.