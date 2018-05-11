YouTube, yeni iPhone’larda HDR videoları desteklemeye başladı

Büşra Kamış

, geleneksel videolardan çok daha renkli ve canlı videolar izlenmesine olanak tanıyor. Ancak cihazların HDR kalitesinde video oynatmak için yeterli seviyede ekranlara sahip olması gerekiyor.Yeterli ekran kalitesine sahip olan iPhone X, 8 ve 8 Plus sahipleri, YouTube uygulamaları için yayınlanan güncellemeyi yükleyerek, HDR videolar izlemeye başlayabiliyor. Güncellemenin ardından iPhone’lar otomatik olarak HDR moduna geçiyor, özellik istenildiğince dikey üç nokta ikonu altından kapatılabiliyor.HDR videoların rengini,parlaklığını ve kontrastını iyileştirdiğinden, HDR videoları Full HD’den düşük çözünürlüklerle de izlemek mümkün. 480p videolar dahi HDR izlenebiliyor.