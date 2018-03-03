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Youtuber cipsi satışa sunuldu

“Böyle bir şeye kim, neden para versin ki?” diye sormayın, çünkü satın alan çok kişi var. İşte internet soslu dünyamızın en yeni ürünlerinden bir tanesi: YouTuber cipsi!

Youtuber cipsi satışa sunuldu
Günümüzün popüler mesleklerinden “Youtuber”lık özellikle genç kitle için ciddi bir kazanç kapısı halini almış durumda. Ülkemizde tabii ki milyonlarca kişi tarafından takip edilen isimler var. Yurt dışına çıktığımızda ise, ilginç örneklerin farklı ülkelerde de var olduğunu, hatta farklı kazanç kapılarının da açılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

Örneğin, “Youtuber patates cipsi”, bu farklı kazanç kapılarından yalnızca bir tanesi. Japonya’da satışa sunulan ve az tuzlu olarak üretildiği belirtilen bu patates cipsi, başta takipçiler olmak üzere büyük ilgi görüyor. Bu cipslerin ilginç ambalaj tasarımları bulunurken, aynı zamanda cips paketinde çeşitli yayıncıların görsellerinin basıldığı koleksiyon kartları da var. Ne diyelim, belki yakın zamanda ülkemizde de benzer çalışmalar olur…


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