Youtuber cipsi satışa sunuldu

Adem Özdoğan

Günümüzün popüler mesleklerinden “Youtuber”lık özellikle genç kitle için ciddi bir kazanç kapısı halini almış durumda. Ülkemizde tabii ki milyonlarca kişi tarafından takip edilen isimler var. Yurt dışına çıktığımızda ise, ilginç örneklerin farklı ülkelerde de var olduğunu, hatta farklı kazanç kapılarının da açılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.Örneğin, “Youtuber patates cipsi”, bu farklı kazanç kapılarından yalnızca bir tanesi. Japonya’da satışa sunulan ve az tuzlu olarak üretildiği belirtilen bu patates cipsi, başta takipçiler olmak üzere büyük ilgi görüyor. Bu cipslerin ilginç ambalaj tasarımları bulunurken, aynı zamanda cips paketinde çeşitli yayıncıların görsellerinin basıldığı koleksiyon kartları da var. Ne diyelim, belki yakın zamanda ülkemizde de benzer çalışmalar olur…