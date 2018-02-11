Youtuber'ın El-Bab videosu Trendler listesinden çıkartıldı

Can Hakman

YouTube dünyasında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, son videosunda El-Bab’a giderek orada yaşananları paylaştı. Kısa bir süre içerisinde büyük beğeni toplayan video iki gün içerisinde bir milyondan fazla izlendi. Ancak beklenmeyen bir tepki aldı.Çok hızlı bir şekilde yüzbinlerce izlenme ve yorum alan video Trendler listesine dahil edildi ancak daha sonra hemen listeden çıkartıldı. İşin ilginç yanı ise bu videonun yorumlandığı video 500 bin izlenmeyle trendlere girdi. Youtuber’ın listeden çıkartılması kanal sahibinin bu videodan gelir elde etmesini engelledi.Trendler listesi, YouTube Türkiye ekibi tarafından belli başlı algoritmalara göre belirleniyor. Reynmen’in özellikle El-Bab videosunun bu listeden düşürülmesinin otomatik olduğunu söyleniyor.