İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Youtuber'ın El-Bab videosu Trendler listesinden çıkartıldı

Genç Youtuber Yusuf Aktaş(Reynmen) Fırat Kalkanı Harekatı’nın gerçekleştirildiği bölgeye giderek bir video hazırladı. Reynmen’in onaylı hesabından yayınladığı video 2 gün içinde 1 milyon izlenmesine rağmen YouTube Trendler listesinden çıkartıldı

Youtuber'ın El-Bab videosu Trendler listesinden çıkartıldı
YouTube dünyasında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, son videosunda El-Bab’a giderek orada yaşananları paylaştı. Kısa bir süre içerisinde büyük beğeni toplayan video iki gün içerisinde bir milyondan fazla izlendi. Ancak beklenmeyen bir tepki aldı.

Çok hızlı bir şekilde yüzbinlerce izlenme ve yorum alan video Trendler listesine dahil edildi ancak daha sonra hemen listeden çıkartıldı. İşin ilginç yanı ise bu videonun yorumlandığı video 500 bin izlenmeyle trendlere girdi. Youtuber’ın listeden çıkartılması kanal sahibinin bu videodan gelir elde etmesini engelledi.

Trendler listesi, YouTube Türkiye ekibi tarafından belli başlı algoritmalara göre belirleniyor. Reynmen’in özellikle El-Bab videosunun bu listeden düşürülmesinin otomatik olduğunu söyleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

5 dakikada şarj olup 480 kilometre götürecek

5 dakikada şarj olup 480 kilometre götürecek
Uzay Yolu dizisinden etkilenip bilim insanı oldu

Uzay Yolu dizisinden etkilenip bilim insanı oldu
Yeni emojiler ne zaman gelecek? İşte akıllı telefonlara gelecek 157 yeni emoji!

Yeni emojiler ne zaman gelecek? İşte akıllı telefonlara gelecek 157 yeni emoji!
Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi

Braun’dan kadınlar için en iyi 5 hediye tavsiyesi
Samsung Galaxy A8 (2018) inceleme altında

Samsung Galaxy A8 (2018) inceleme altında
Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek

Apple Pencil birçok ihtiyaca cevap verecek
Türkiye’nin oyun bilgisayarı pazarı araştırıldı

Türkiye’nin oyun bilgisayarı pazarı araştırıldı
Fiziksel anahtarları unutun

Fiziksel anahtarları unutun
Philips akıllı televizyon seçeneklerini artırıyor

Philips akıllı televizyon seçeneklerini artırıyor
Dünya’nın yakınından asteroit geçecek

Dünya’nın yakınından asteroit geçecek
ABD'de bir adamın spor yaparken AirPods'u patladı

ABD'de bir adamın spor yaparken AirPods'u patladı