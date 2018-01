Youtuber’lar vergi kıskacında

BELGESİZ AKTARILIYOR



İŞTE KAZANÇLARI

Elif Bayram

Akşam Life'da yer alan habere göre; asgari ücretle çalışan bir işçi, kazancının vergisini öderkenvergi ödemeksizin sosyal medyadan her geçen gün kazancına kazanç katıyor.Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayınlayabiliyor. Zaman zaman gençlere kötü örnek teşkil eden küfürlü videolar da yayınlayan fenomenler, şahsi hesaplarıyla YouTube ile anlaşarak vergisiz kazanç elde ediyor.Bir videodan milyonlarca lira para kazanan Youtuberlar’ın vergi ödemediği özellikle Youtube üzerinden kazanan gelirler için şahıs hesapları üzerinden para aktarımı yaparak vergi kaçırdığı öne sürülüyor. Hatta bu kaçağın her yıl milyarlarca lirayı bulduğu söyleniyor. Reklam, Viral vegelirlerinin yer aldığı sektörde paranın büyük bir kısmı şahıslar üzerinden belgesiz şekilde aktarılınca her ay milyonlarca lira vergi devletin kasasından yok oluyor.- 250.000 TL- 75.000 TL- 300.000 TL- 60.000 TL- 200.000 TL- 200.000 TL- 100.000 TL- 200.000 TL- 75.000 TL