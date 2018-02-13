Youtuber Orkun Işıtmak Inna’ya evlenme teklifi etti

'SEYAHAT EDİP KONSER VERMEKTEN MEMNUNUM'

INNA KİMDİR?

Inna'dan Sinan Akçıl'a: Ara beni, tanışalım

İzmir'de Inna coşkusu

Inna’dan Çanakkale’de muhteşem konser

Elif Bayram

Türkiye’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Orkun Işıtmak, çektiği yeni bir videoda şarkıcı Inna’yı ağırladı.Orkun Işıtmak,kolonya ve baklava ikram etti ve ardından cebinden yüzük çıkartıp, evlenme teklif etti. Inna, Youtuber’ın bu sorusuna türkçe ‘Evet’ diyerek yanıt verdi.videonun sonunda “Evlenmek gibi bir niyetim yok. Seyahat edip, konser vermekten memnunum” dedi.Öte yandan, yeni albümü Nirvana’nın tanıtımı için İstanbul'a gelen Inna geçen günlerde katıldığı bir radyo programındaşöyle seslenmişti: “Ara beni, tanışalım.”16 Ekim 1986, Romanya doğumlu. Inna'nın asıl adı. Sahne adının Inna olmasının nedeni , küçüklüğünde büyük annesinin ve büyük babasının ona "Inna" olarak hitap etmesi. Inna, sahneye ilk kez 2008 yılında Hot albümü ile çıktı.albümü ile Romanya, Moldova, Bulgaristan, Polonya, İspanya, Rusya, Macaristan ve Yunanistan müzik listelerinde uzun süre bir numarada bulundu. Inna, 2009'daEn iyi dans, En iyi çıkış ve En iyi gösteri ödüllerini kazandı.