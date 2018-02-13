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Youtuber Orkun Işıtmak Inna’ya evlenme teklifi etti

Youtuber Orkun Işıtmak, dünyaca ünlü pop yıldızı Inna ile ‘Inna ile evleniyoruz’ videosu çekti

13 Şubat 2018, Salı 14:29
Youtuber Orkun Işıtmak Inna’ya evlenme teklifi etti
Türkiye’nin en ünlü YouTuber’larından biri olan Orkun Işıtmak, çektiği yeni bir videoda şarkıcı Inna’yı ağırladı. 

Orkun Işıtmak, Inna’ya kolonya ve baklava ikram etti ve ardından cebinden yüzük çıkartıp, evlenme teklif etti. Inna, Youtuber’ın bu sorusuna türkçe ‘Evet’ diyerek yanıt verdi.

'SEYAHAT EDİP KONSER VERMEKTEN MEMNUNUM'

Inna videonun sonunda “Evlenmek gibi bir niyetim yok. Seyahat edip, konser vermekten memnunum” dedi.



Öte yandan, yeni albümü Nirvana’nın tanıtımı için İstanbul'a gelen Inna geçen günlerde katıldığı bir radyo programında Sinan Akçıl'a şöyle seslenmişti: “Ara beni, tanışalım.”

INNA KİMDİR?


Inna 16 Ekim 1986, Romanya doğumlu. Inna'nın asıl adı Elena Alexandra Apostoleanu. Sahne adının Inna olmasının nedeni , küçüklüğünde büyük annesinin ve büyük babasının ona "Inna" olarak hitap etmesi. Inna, sahneye ilk kez 2008 yılında Hot albümü ile çıktı.



Inna Hot albümü ile Romanya, Moldova, Bulgaristan, Polonya, İspanya, Rusya, Macaristan ve Yunanistan müzik listelerinde uzun süre bir numarada bulundu. Inna, 2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çıkış ve En iyi gösteri ödüllerini kazandı. 



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