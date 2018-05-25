Yozgat'ta römorkun altında kalan çocuk öldü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Belencumafakılı köyünde yaşayan Yusuf E. (48), römorkunda kömür yüklü traktörle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada, 4 yaşındaki torunu Elif Rana E. römorkun altında kaldı.
Elif Rana, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yusuf E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.