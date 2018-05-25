Yozgat'ta römorkun altında kalan çocuk öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

25 Mayıs 2018, Cuma 15:51
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Belencumafakılı köyünde yaşayan Yusuf E. (48), römorkunda kömür yüklü traktörle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada, 4 yaşındaki torunu Elif Rana E. römorkun altında kaldı.

Elif Rana, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yusuf E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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