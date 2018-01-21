YPG köy ve kasabalara çekiliyor

TSK
’nın beklenen Afrin harekâtı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin
’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu.
Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı
olarak duyurdu. Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan ÖSO
güçlerine destek veriyor.
Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.
Can Hakman