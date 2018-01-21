YPG köy ve kasabalara çekiliyor

Can Hakman

’nın beklenen Afrin harekâtı dün başladı.’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları,’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu.Genelkurmay harekâtın adınıolarak duyurdu. Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayangüçlerine destek veriyor.Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.