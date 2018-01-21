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YPG köy ve kasabalara çekiliyor

Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor

21 Ocak 2018, Pazar 11:32
YPG köy ve kasabalara çekiliyor
TSK’nın beklenen Afrin harekâtı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu.

Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan ÖSO güçlerine destek veriyor.

Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.


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