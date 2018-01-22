YPG'li teröristler Kilis'in Cilovar Köyü'ne saldırdı! İşte köylülerin panik anları...

Kilis
'in Cilovar
Köyü'ne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.
Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.
Doçka
DOÇKA SİLAHI NEDİR?
veya Doşka
ismiyle anılan bu silah DŞK (Degtyaryova-Şpagina) olarak kısaltılmış hali ile ifade edilmektedir. Bu silahı tasarlayan ve geliştiren iki kişinin kısaltılmış ismidir. Doçka
veya Doşka, 'tatlım' ve 'sevgilim' anlamındadır. Doçka
silahı 12,7 Kalibrelik ağır makinalı tüfektir.
DHA
Can Hakman