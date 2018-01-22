YPG'li teröristler Kilis'in Cilovar Köyü'ne saldırdı! İşte köylülerin panik anları...



DOÇKA SİLAHI NEDİR?

Can Hakman

'inKöyü'ne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.veyaismiyle anılan bu silah DŞK (Degtyaryova-Şpagina) olarak kısaltılmış hali ile ifade edilmektedir. Bu silahı tasarlayan ve geliştiren iki kişinin kısaltılmış ismidir.veya Doşka, 'tatlım' ve 'sevgilim' anlamındadır.silahı 12,7 Kalibrelik ağır makinalı tüfektir.DHA