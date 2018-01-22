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YPG'li teröristler Kilis'in Cilovar Köyü'ne saldırdı! İşte köylülerin panik anları...

YPG'li teröristler Kilis'in Cilovar Köyü'ne saldırdı. Köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:25
YPG'li teröristler Kilis'in Cilovar Köyü'ne saldırdı! İşte köylülerin panik anları...
Kilis'in Cilovar Köyü'ne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.

Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.


DOÇKA SİLAHI NEDİR?

Doçka veya Doşka ismiyle anılan bu silah DŞK (Degtyaryova-Şpagina) olarak kısaltılmış hali ile ifade edilmektedir. Bu silahı tasarlayan ve geliştiren iki kişinin kısaltılmış ismidir. Doçka veya Doşka, 'tatlım' ve 'sevgilim' anlamındadır. Doçka silahı 12,7 Kalibrelik ağır makinalı tüfektir.

DHA


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