YPG'nin mühimmat deposunu Türk askeri böyle bastı

Türk askeri 'girilemez' denen yerde: Bülbül

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Senim Tanay

Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karargahlarını dağıtan ve terörist başı Öcalan resimlerini yere atan asker, bu sefer de yine teröristlere ait bir mühimmat deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren asker, teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.TSK'dan yapılan açıklamada,denildi.