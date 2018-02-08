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YPG'nin mühimmat deposunu Türk askeri böyle bastı

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Bülbül kasabasında YPG karargahını dağıtan ve terörist başı Öcalan'ın resimlerini yere atan Türk askeri, bu sefer de YPG'ye ait bir mühimmat deposu bastı

08 Şubat 2018, Perşembe 15:40
YPG'nin mühimmat deposunu Türk askeri böyle bastı
Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karargahlarını dağıtan ve terörist başı Öcalan resimlerini yere atan asker, bu sefer de yine teröristlere ait bir mühimmat deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren asker, teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.

Türk askeri 'girilemez' denen yerde: BülbülTürk askeri 'girilemez' denen yerde: Bülbül

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.


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