YPG/PKK evlerden saldırıyor



TÜRK TOPRAKLARINI HEDEF ALIYORLAR

SAKLANDIKLARI YERDE VURULDULAR

Serap Belovacıklı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri İHA'lar tarafından görüntülendi.Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargahına ulaşıyor. Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.