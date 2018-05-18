26 yaşındaki Campbell, Türkiye'nin Afrin harekatı sırasında 15 Mart'taki bir hava saldırısında ölmüştü.

Baba, Dirk Campbell ile YPG saflarında savaşan ve 24 Şubat tarihinde Afrin harekatı sırasında öldürülen İzlanda vatandaşı Haukur Hilmarrson'ın annesi, hükümetlerine ortak bir mektup yazarak Türk yetkililerin Cenevre Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

UMARIM İNGİLTERE HÜKÜMETİ TÜRKİYE'YE BASKI YAPAR

Campbell ve Hilmarsson'un annesi Eve Hauksdóttir açık mektuplarında "Çocuğunuzun ölü bedeninin yerde yatıyor olması yeterince kötü. Afrin'deki Türk güçleri ve müttefikleri ölülere muamele konusunda uluslararası hukuku ihlal ediyor. Kızıl Haç da cesetleri almayı başaramadı" dedi.

BBC'ye konuşan Campbell "Savaş alanından hiçbir ceset getirilemedi. Öyle açıkta duruyorlar. Umarım İngiltere hükümeti Türklere baskı yapar" dedi.

Asıl mesleği tesisatçılık olan 26 yaşındaki kadının, Mayıs 2017'de IŞİD ile savaşan Kürt güçlere yardım için Suriye'ye gittiği belirtiliyor. BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, Anna Campbell, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) saflarına ilk olarak Deyrizor'da IŞİD'e karşı süren mücadele sırasında katıldı.

Campbell YPG ve YPJ saflarında savaşırken ölen ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu silahlı gruplarla savaşırken ölen İngilizlerin sayısı 8'e ulaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı "Anna'nın ailesiyle temas halindeyiz. Suriye'de konsolosluğumuz olmadığı için yardım etme şansımız sınırlı" açıklamasını yaptı.

İngiltere vatandaşları Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor, silahlı gruplara katılanlara tutuklanabilecekleri ve yargılanabilecekleri uyarısı yapıyor.

BBC Türkçe