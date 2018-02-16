YSK'dan flaş Kılıçdaroğlu hamlesi



YSK BAŞKANI: DAYANAKTAN YOKSUN



YSK EVET ORANINI 51.41 AÇIKLAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Yüksek Seçim Kurulu milletin kararına gölge düşürmüştür'

Serap Belovacıklı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılmış ve referandumdan aslında 'Hayır' çıktığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Referandumda 51.2 hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki 'evet' çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz."YSK da Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklaması için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.’nun 2017 halk oylamasına ilişkin ifadeleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu’nun ’Yüzde 51.2 hayır çıktı’ ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir. Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir" açıklamasında bulundu.16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumunda YSK 'Evet' oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, 'Hayır' oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak açıklamıştı.Paylaşılan rakamlara göre, 25.157.463 seçmen 'Evet', 23.779.141 seçmen ise 'Hayır' oyu kullandı.Katılma oranı ise, yüzde 85.43 olarak açıklandı.