YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması

MİLLET PARTİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar

Mehmet Nuri Turan

Yüksek Seçim Kurulu ‘Millet İttifakı’ isminin seçimlerde kullanılmasına izin verdi.Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda, ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istemişti.