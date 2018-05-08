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YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı isminin kullanılmasına onay verdi. Millet Partisi, CHP, SP, İP ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı’na itirazda bulunmuştu

08 Mayıs 2018, Salı 18:31
YSK'dan 'Millet İttifakı' açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu ‘Millet İttifakı’ isminin seçimlerde kullanılmasına izin verdi.

MİLLET PARTİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ


Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda,  ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre,  Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istemişti.

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