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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan taahhütname uyarısı

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için burs/kredi taahhütname süresi 15 Ocak'ta sona erecek

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan taahhütname uyarısı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK), yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, burs/kredi ile destekleniyor.

Öğrenimlerini yurt dışında sürdüren gençlere bulundukları ülkedeki Satın Alma Gücü Paritesi verilerine oranlanarak belirlenen miktarlarda burs/kredi ödeyen KYK, söz konusu öğrencileri taahhütname konusunda uyardı.


E-DEVLET ŞİFRESİ TEMİN ETMEK GEREKİYOR


Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin, öncelikle PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden "e-devlet şifresi" temin etmesi gerekiyor. Bu öğrencilerin daha sonra turkiye.gov.tr adresinden taahhütnameyi onaylamaları, kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatma işlemlerini yaptırması gerekiyor.
 

ÖDEME ŞUBATTA YAPILACAK 


Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak olarak belirlendi.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmesi gerekiyor.

E-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini tamamlayan yurt dışında öğrenim gören öğrencilere, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere beş aylık ödeme şubat ayında yapılacak.


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