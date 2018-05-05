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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu sözleşmeli personel alacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), psikolog, diyetisyen, şoför, büro ve yurt yönetim personelinin arasında bulunduğu bin 220 kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 22:34
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu sözleşmeli personel alacak
KYK'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir genç açıkta kalmayacak"  sloganıyla son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla yurt sayısını 766'ya, yatak  sayısını da 635 bin 757'ye yükselten KYK'nin, personel sayısını da artıracağı belirtildi.


HANGİ BRANŞA KAÇ PERSONEL ALINACAK?


KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 10 diyetisyen ve 5 destek  personeli (şoför), taşra teşkilatına 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro  personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere 464 sözleşmeli personel  alımı yapılacak.


KPSS (B) GRUBU SIRALAMASI ESAS ALINACAK


Yerleştirmede usulüne uygun başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu  puan sıralamasının esas alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer  verildi:
İŞTE KYK'NIN YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMA:

"KYK Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam  edilmek üzere 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'  çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas  alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız-erkek dağılımı dikkate alınarak  listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın,  293'ü erkek olmak üzere toplam 756 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak.  Alımlar sözlü sınavla yapılacak."


BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTECEK?


Başvuruların 9 Mayıs'ta başlayacağı, 18 Mayıs saat 23.59'a kadar  Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi  "basvuru.gsb.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

 


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