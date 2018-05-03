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Yüksek Seçim Kurulu 3 kişinin Cumhurbaşkanı adaylığını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti

03 Mayıs 2018, Perşembe 22:33
Yüksek Seçim Kurulu 3 kişinin Cumhurbaşkanı adaylığını reddetti
YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı.


İŞTE YSK'NIN KARARI


YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.


Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.
 

3 KİŞİYE RET


YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi. 

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN'DEN AÇIKLAMA


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran toplam 7 kişiden 3'ünün başvurularının belge eksikliği nedeniyle reddedildiğini belirterek, "Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz'ün başvuruları incelendi, belgelerinde eksiklik olmadığı için kabul edildi ve sisteme kaydedildi. Her şey hazır. Seçmenler tarafından yarından itibaren imza verilebilir" dedi. 

Bu kapsamda 4 partinin genel başkanları 4-9 Mayıs tarihlerinde 100 bin imza toplamak için yarışacak. 

 


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