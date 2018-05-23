Yüksek vücut sıcaklığı savunma sistemini hızlandırıyor

Science Daily'nin haberine göre, İngiltere'nin Warwick ve Manchester üniversitelerinden matematikçi ve biyologlar, vücut sıcaklığı ne kadar çok olursa, bedenin tümörlere, yaralara ya da enfeksiyonlara karşı savaşan önemli savunma sistemini o kadar hızlandırdığını belirledi.

Araştırmacılar, ateş sırasında olduğu gibi vücut sıcaklığındaki küçük yükselmelerin, enfeksiyonlara verilen tepkiyi kontrol eden hücresel bir “saatin” hızını artırdığını ve bu yeni bilginin, bu süreçte yer alan anahtar bir proteinin hedeflenmesiyle daha etkili ve hızlı çalışan ilaçlar için kapı aralayabileceği kaydedildi.

Biyologlar, iltihap sinyallerinin, saatin çalışmasını başlatmak için "Nükleer Faktör kappa B" (NF-κB) proteinlerini aktive ettiğini buldu.

Bunun, hücrelerin bir tümöre, yara veya enfeksiyona tepki vermesini sağladığı ve NF-κB kontrolsüz olduğunda Crohn hastalığı, sedef hastalığı ve "romatoid artrit" gibi iltihaplı hastalıklarla ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

NF-κB saatinin 34 derece vücut sıcaklığında yavaşladığı ve normal 37 derece vücut sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda (ateşte, 40 derece gibi) NF-κB saatinin hızlandığı tespit edildi.

Warwick'in Sistem Biyoloji Merkezi'ndeki matematikçiler, sıcaklık artışlarının döngü hızını nasıl artırdığını hesapladı. Ateşli hastalığı önlemek için gerekli A20 denilen bir proteinin bu süreçte kritik olarak yer alabileceği öngörüldü.

Araştırmacılar daha sonra hücrelerden A20'yi çıkardı ve NF-kB saatinin sıcaklıktaki artışlara karşı hassasiyetini kaybettiğini gördü.

Çalışma, sıcaklığın hücreler ve dokulardaki inflamasyonu, biyolojik olarak organize şekilde değiştirdiğini ortaya koydu.





AA