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Yüksekova'da toprağa gömülü 2 roket başlığı bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 2 roket başlığı bulundu.

Yüksekova'da toprağa gömülü 2 roket başlığı bulundu
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
         
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
         
"Yüksekova ilçesi 23 Nisan Caddesi’nde bir evin yan tarafında toprağa gömülü vaziyette malzemelerin olduğu bilgisi edinilmesi üzerine yapılan incelemede çuval içerisinde antitank roket başlığı ve antipersonel roket başlığı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AA


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