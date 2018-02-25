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Yumurtalık kanserinin babadan geçtiği kanıtlandı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, babanın aile geçmişi izlenerek kanser teşhisinde erken adım atılabilecek. Yumurtalık kanserinde X kromozomunun etkin rol oynadığını ortaya çıkaran araştırma, yumurtalık kanserinin baba genlerinden geldiğini ortaya koydu

Yumurtalık kanserinin babadan geçtiği kanıtlandı
ABD’de yapılan bir araştırma, yumurtalık kanserinde X kromozomunun etkin rol oynadığını ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Roswell Park Kanser Enstitüsü’nden Dr. Kevin Eng liderliğindeki bir ekibin yaptığı aratırmada, yumurtalık kanseri tanısı konulmuş 3 bin kadının genetik zinciri incelendi, X kromozomlarının genetik analizi yapıldı.


YUMURTALIK KANSERİ NEDİR?


Bazı kadınların anne geçmişinde olmamasına rağmen yumurtalık kanseri riski taşıdığı tespit edildi. Kansere X kromozomundaki maGEC3 geninin mutasyonunun yol açtığı belirlenen araştırma, yumurtalık kanserinin baba genlerinden geldiğini ortaya koydu. Bu sonuçla, babanın aile geçmişi izlenerek kanser teşhisinde erken adım atılabilecek.


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