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Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi (Horoz yumurtlar mı?)

Sinop’un Kılıçlı Köyü'nde bir horoz yumurtladı. Yumurtlayan horoz, duyanları ve görenleri hayrete düşürdü

03 Mart 2018, Cumartesi 14:39
Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi (Horoz yumurtlar mı?)
Konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Hakkı Apaydın, "Şimdi bu olağan bir şey değil tabi. Horozun yumurtlaması da mümkün değil. Bir yumurtanın oluşabilmesi için dişi üreme organları ve dişi hormonları gerekiyor. Yumurtlamayı sağlayacak. Bu da ancak bir tavukta olur. Horozda olması mümkün değil. Bence bu olayın olması aynı insanlarda olduğu gibi çift cinsiyetlilik olabilir. Dişi organı rudumente kalmıştır. Fazla gelişememiştir. Böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Büyük ihtimalle bu yumurtanın sarısı yoktur zaten. Yani yumurtanın hücre çekirdeği olan yumurtanın sarısı da yoktur. Başka da bir yorum yapamıyorum.

'DIŞI HOROZ, İÇİ TAVUK OLABİLİR'

Horozun yumurtlaması mümkün değil. Görünüş olarak horoza benzer ama bünyesinde dişi hormonları ve dişi organları taşıyabilir. Böyle bir olay olabilir. İngiltere’deki bilim insanları da bu konuda araştırma yapmışlar. Tavuklarda cinsiyet gelişimi diğer hayvanlar gibi değil. O yüzden üniversite hocalarımızdan bir görüş almak gerekir" açıklamasında bulundu.

 


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