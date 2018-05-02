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Yunan adalarına Marmaris’ten 'kapı vizesi' başladı

Marmaris'te Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. ’Kapı vizesi’ olarak adlandırılan sisteme ilk günden yoğun ilgi oldu

02 Mayıs 2018, Çarşamba 21:39
Yunan adalarına Marmaris’ten 'kapı vizesi' başladı
Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması bugün itibarıyla başladı. Yunanistan’ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 60 euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek.


600 KİŞİ BAŞVURDU


Başvuru formu, banka hesap numarası ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor.

Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600’e ulaştığı bildirildi.


ONLİNE BAŞVURU


Marmaris’te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, 'Bütün Yunan adalarına Türkiye’den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir.

4 iş günü öncesinden, daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır. Geçen sene kapı vizesi nisan- ekim arasında idi ve 2- 3 bin kişi sadece Marmaris’ten çıkış yaptı. Bu yıl 30 Eylül’e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor.


'İKİYE KATLAYACAK'


Geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi" diye konuştu.

DHA


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