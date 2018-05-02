15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Yunan askerleri yanlışlıkla sınırı geçen işçiyi gözaltına aldı

Edirne'de, gümrüklü sahada iş makinasıyla çalışırken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen işçi Musa Alerik, Yunan askerlerince gözaltına alındı. Bu arada Yunan askerleri Alerik'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunan yetkililer, Musa Alerik'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti

02 Mayıs 2018, Çarşamba 19:20
Yunan askerleri yanlışlıkla sınırı geçen işçiyi gözaltına aldı
Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.

YUNAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR


Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.


Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemize ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden  dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüzün bırakılması için Yunan yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.
 

İŞ MAKİNESİNE DE EL KONULDU


Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. 

Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var. 

KARŞI TARAFTAN HENÜZ BİLGİ GELMEDİ


O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada'ya götürüyorlar. 

Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftan da bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi" dedi.

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI


Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.

Yunan askerlerin üzerinden 'askeri kroki' çıktıYunan askerlerin üzerinden 'askeri kroki' çıktı
Tutuklanan Yunan askerleri: Türk tarafına geçtiğimizi fark etmedikTutuklanan Yunan askerleri: Türk tarafına geçtiğimizi fark etmedik

DHA-AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek

AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek
Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Çiftçiler yağmur duasına çıktı
İstanbul'da metro çalışması sırasında su borusu patladı

İstanbul'da metro çalışması sırasında su borusu patladı
Temizliğini yaptıkları uçakla ilk kez uçtular

Temizliğini yaptıkları uçakla ilk kez uçtular

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı

Siverek’te misket büyüklüğünde dolu yağdı
Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı

Diyarbakır- Mardin karayolu sağanakla su altında kaldı
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'yla tarih yazılacaktır
Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam

Ankara Mamak'taki sel felaketinde sele kapılan adam
MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı