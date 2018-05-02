Yunan askerleri yanlışlıkla sınırı geçen işçiyi gözaltına aldı

YUNAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

İŞ MAKİNESİNE DE EL KONULDU

KARŞI TARAFTAN HENÜZ BİLGİ GELMEDİ

YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yunan askerlerin üzerinden 'askeri kroki' çıktı

Tutuklanan Yunan askerleri: Türk tarafına geçtiğimizi fark etmedik

Mehmet Nuri Turan

Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemize ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüzün bırakılması için Yunan yetkililerle görüşmeler sürüyor" dedi.Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor.Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var.O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada'ya götürüyorlar.Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftan da bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi" dedi.Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.DHA-AA