Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu

YUNANİSTAN'DA TEPKİ TOPLADI

BAKAN'IN HAREKETLERİ DENGESİZ VE TEHLİKELİ OLARAK NİTELENDİ

DÜN NE OLMUŞTU?

Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı

Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti

Adem Özdoğan

s, dün ortaya koyduğu provokasyonla Türkiye’nin yanı sıra kendi ülkesinin de tepkisini çekti.Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'unnda yeni bir krize yol açan çelenk atma hamlesi, ülke basınında geniş yer buldu., Savunma Bakanı Kammenos'un hareketlerini dengesiz ve tehlikeli olarak niteledi. Gazeteye göre, resmi fotoğraflar Türkiye'nin'u engellediğini ortaya koyuyor.Türk deniz kuvvetlerin törenin önüne geçmek için bölgede beklediğini yazdı. Dimokratia gazetesi ise, haberinde Türk gemilerini provokasyon yapmakla ve sıcak bir çatışmayı başlatmak istemekle suçladı.Dün Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı adaya yaklaştırılmamıştı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etmişti.