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Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu

Çelenk atmak üzere Kardak bölgesine hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesindeki basın kuruluşlarının da tepkisini çekti

29 Ocak 2018, Pazartesi 14:13
Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu
Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün ortaya koyduğu provokasyonla Türkiye’nin yanı sıra kendi ülkesinin de tepkisini çekti.
 

YUNANİSTAN'DA TEPKİ TOPLADI


Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak kayalıklarında yeni bir krize yol açan çelenk atma hamlesi, ülke basınında geniş yer buldu.
 

BAKAN'IN HAREKETLERİ DENGESİZ VE TEHLİKELİ OLARAK NİTELENDİ


Filelefteros gazetesi, Savunma Bakanı Kammenos'un hareketlerini dengesiz ve tehlikeli olarak niteledi.  Gazeteye göre, resmi fotoğraflar Türkiye'nin Kammenos'u engellediğini ortaya koyuyor. Ethnos, Estia ve Naftemporiki gazeteleri Türk deniz kuvvetlerin törenin önüne geçmek için bölgede beklediğini yazdı. Dimokratia gazetesi ise, haberinde Türk gemilerini provokasyon yapmakla ve sıcak bir çatışmayı başlatmak istemekle suçladı.


 

DÜN NE OLMUŞTU?


Dün Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı adaya yaklaştırılmamıştı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etmişti.

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