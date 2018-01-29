Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammeno
s, dün ortaya koyduğu provokasyonla Türkiye’nin yanı sıra kendi ülkesinin de tepkisini çekti.
YUNANİSTAN'DA TEPKİ TOPLADI
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak kayalıkları
nda yeni bir krize yol açan çelenk atma hamlesi, ülke basınında geniş yer buldu.
BAKAN'IN HAREKETLERİ DENGESİZ VE TEHLİKELİ OLARAK NİTELENDİ
Filelefteros gazetesi
, Savunma Bakanı Kammenos'un hareketlerini dengesiz ve tehlikeli olarak niteledi. Gazeteye göre, resmi fotoğraflar Türkiye'nin Kammenos
'u engellediğini ortaya koyuyor. Ethnos, Estia ve Naftemporiki gazeteleri
Türk deniz kuvvetlerin törenin önüne geçmek için bölgede beklediğini yazdı. Dimokratia gazetesi ise, haberinde Türk gemilerini provokasyon yapmakla ve sıcak bir çatışmayı başlatmak istemekle suçladı.
DÜN NE OLMUŞTU?
Dün Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı adaya yaklaştırılmamıştı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etmişti.
Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı
Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti
Adem Özdoğan