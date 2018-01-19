Yunan başkandan yine çirkin hareket! Türkleri hedef aldı

Erdinç Şahin

, temsilcimizile oynadıkları ve 67-62 kaybettikleri maçın ardından yine skandal bir paylaşıma imza attı. Hakemlere savurduğu tehditler ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıranınstagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine topladı.“Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos.” notuyla imalı bir fotoğraf paylaşan Yunan başkan, Türk takipçilerinin hışmına uğradı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Türk taraftarlar Giannakopoulos’a ağır ifadelerde bulundu.Dimitrios Giannakopoulos daha önce de Fenerbahçe’ye kaybettikleri bir maçın ardından takımın uçak biletlerini iptal etmiş ve Atina’ya otobüsle dönmeleri emrini vermişti.