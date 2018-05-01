Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Yunan besteci Giorgos Theofanous Ege'nin bestesini 2. kez çaldı

Yunan besteci Giorgos Theofanous şarkıcı Ege'nin bu sefer de "Dudaklarında Isıt Beni"  bestesini çaldı. Ege, besteciye ikinci kez dava açmaya hazırlanıyor

02 Mayıs 2018, Çarşamba 22:05
Yunan besteci Giorgos Theofanous Ege'nin bestesini 2. kez çaldı
Yunan besteci Giorgos Theofanous, şarkıcı Ege'nin "Yaz Aşkım" şarkısının bestesini çalarak, Yunanistan'da Antonis Remos tarafından "Ma De Ginetei" adıyla seslendirilerek klasiklere geçmişti. 


ÖNCE TÜRKİYE'DE DAHA SONRA YUNANİSTAN'DA DAVA AÇMIŞTI


Bu durumun fark edilmesi üzerine hukuki süreci başlatan Ege, besteci Giorgos Theofanous'a önce Türkiye'de daha sonrasında ise Yunanistan'da dava açmış ve yıllar süren davayı kazanmıştı.


Yunan besteci Giorgos Theofanous

EGE'NİN "YAZ AŞKIM" ŞARKISI:



YUNANCA'YA ÇEVRİLEN:


 

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI 


Medyatava'da yer alan habere göre, Tazminat ödemek zorunda kalan Giorgos Theofanous, bu defa da sanatçının en çok sevilen eserlerinden biri olan "Dudaklarında Isıt Beni" şarkısını "Mia Kokkini Gramma" adıyla Yunanca'ya çevirdi. Şarkıyı ise Natasha Theoderidou seslendirdi. Ege, şimdi de Giorgos Theofanous'a ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.

EGE'NİN "DUDAKLARINDA ISIT BENİ" ŞARKISI:



YUNANCA'YA ÇEVRİLEN

2 MAYIS'TA KADIKÖY DOROCK XL'DA

Ege, haziran ayında yazdığı "İsyan" isimli romanının yazım sürecinde oluşan şarkıları bir albümde bir araya getirdi. Çeyrek asırlık müzik kariyerinin bir yansıması olduğunu söylediği albüme "İsyan Şarkıları" adını verdi.

Çarşamba akşamı Kadıköy Dorock XL'da sahne alacak olan sanatçı, albümün şarkılarını da ilk kez burada seslendirecek.

Ayrıca yeni bir roman hazırlığında olduğunu söyleyen Ege, romanını çok yakında okurlarıyla buluşturacağını söyledi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?
Yetkin Dikinciler baba oldu

Yetkin Dikinciler baba oldu
Funda Arar: Sen beni bir de gençliğimde görecektin

Funda Arar: Sen beni bir de gençliğimde görecektin
Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı
Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Tuba Ünsal alyansını çıkardı!
Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor
Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?

Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar
Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?

Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?
Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor

Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor
Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi

Rihanna, Mert Alaş'a poz verdi