Yunan besteci Giorgos Theofanous Ege'nin bestesini 2. kez çaldı

Yunan besteci Giorgos Theofanous,
şarkıcı Ege'nin "Yaz Aşkım"
şarkısının bestesini çalarak, Yunanistan'da Antonis Remos
tarafından "Ma De Ginetei" adıyla seslendirilerek klasiklere geçmişti.
ÖNCE TÜRKİYE'DE DAHA SONRA YUNANİSTAN'DA DAVA AÇMIŞTI
Bu durumun fark edilmesi üzerine hukuki süreci başlatan Ege, besteci Giorgos Theofanous'a önce Türkiye'de daha sonrasında ise Yunanistan'da dava açmış ve yıllar süren davayı kazanmıştı.
Yunan besteci Giorgos Theofanous
EGE'NİN "YAZ AŞKIM" ŞARKISI:
YUNANCA'YA ÇEVRİLEN:
TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI
Medyatava'da yer alan habere göre, Tazminat ödemek zorunda kalan Giorgos Theofanous, bu defa da sanatçının en çok sevilen eserlerinden biri olan "Dudaklarında Isıt Beni"
şarkısını "Mia Kokkini Gramma"
adıyla Yunanca'ya çevirdi. Şarkıyı ise Natasha Theoderidou
seslendirdi. Ege, şimdi de Giorgos Theofanous'a ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.
EGE'NİN "DUDAKLARINDA ISIT BENİ" ŞARKISI:
YUNANCA'YA ÇEVRİLEN
2 MAYIS'TA KADIKÖY DOROCK XL'DA
Ege
, haziran ayında yazdığı "İsyan" isimli romanının yazım sürecinde oluşan şarkıları bir albümde bir araya getirdi. Çeyrek asırlık müzik kariyerinin bir yansıması olduğunu söylediği albüme "İsyan Şarkıları" adını verdi.
Çarşamba akşamı Kadıköy Dorock XL'da sahne alacak olan sanatçı, albümün şarkılarını da ilk kez burada seslendirecek.
Ayrıca yeni bir roman hazırlığında olduğunu söyleyen Ege
, romanını çok yakında okurlarıyla buluşturacağını söyledi.
Gizem Yetil