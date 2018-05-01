Yunan besteci Giorgos Theofanous Ege'nin bestesini 2. kez çaldı



ÖNCE TÜRKİYE'DE DAHA SONRA YUNANİSTAN'DA DAVA AÇMIŞTI

EGE'NİN "YAZ AŞKIM" ŞARKISI:

YUNANCA'YA ÇEVRİLEN:

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

EGE'NİN "DUDAKLARINDA ISIT BENİ" ŞARKISI:

YUNANCA'YA ÇEVRİLEN

2 MAYIS'TA KADIKÖY DOROCK XL'DA

Gizem Yetil

Yunan bestecişarkıcı Ege'ninşarkısının bestesini çalarak, Yunanistan'datarafından "Ma De Ginetei" adıyla seslendirilerek klasiklere geçmişti.Bu durumun fark edilmesi üzerine hukuki süreci başlatan Ege, besteci Giorgos Theofanous'a önce Türkiye'de daha sonrasında ise Yunanistan'da dava açmış ve yıllar süren davayı kazanmıştı.Medyatava'da yer alan habere göre, Tazminat ödemek zorunda kalan Giorgos Theofanous, bu defa da sanatçının en çok sevilen eserlerinden biri olanşarkısınıadıyla Yunanca'ya çevirdi. Şarkıyı iseseslendirdi. Ege, şimdi de Giorgos Theofanous'a ikinci davayı açmaya hazırlanıyor., haziran ayında yazdığı "İsyan" isimli romanının yazım sürecinde oluşan şarkıları bir albümde bir araya getirdi. Çeyrek asırlık müzik kariyerinin bir yansıması olduğunu söylediği albüme "İsyan Şarkıları" adını verdi.Çarşamba akşamı Kadıköy Dorock XL'da sahne alacak olan sanatçı, albümün şarkılarını da ilk kez burada seslendirecek.Ayrıca yeni bir roman hazırlığında olduğunu söyleyen, romanını çok yakında okurlarıyla buluşturacağını söyledi.