Yunan dergisi Türk ordusunun Afrin'deki başarısını endişeyle karşıladı



'DAHA ÜSTÜN SİLAHLARLA KAZANABİLİRİZ'

Can Hakman

Yazıda,'de yerli üretim'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.Son zamanlardailearasında yaşanan gerginliğe de atıf yapılan analizde “Tekrar 'Türk propagandası' yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanılırken, "Biz daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" sözleriyle Türk ordusunun başarısı dolaylı olarak Yunan ordusuyla kıyaslandı.