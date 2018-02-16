Yunan dergisi Türk ordusunun Afrin'deki başarısını endişeyle karşıladı

Roma’da yol çöktü! Çukur 6 arabayı yuttu, 20 aile evinden oldu
Yunanistan'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisinde Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin ilginç yorumlar yer aldı. "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türk ordusunun gösterdiği başarı 'endişeyle' karşılandı. Afrin harekâtı esnasında Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin İHA’larla saniye saniye görüntülenmesinin ardından vurulmasına yazıda geniş yer ayrıldı