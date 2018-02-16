Yunan dergisi Türk ordusunun Afrin'deki başarısını endişeyle karşıladı

Yunanistan'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisinde Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin ilginç yorumlar yer aldı. "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türk ordusunun gösterdiği başarı 'endişeyle' karşılandı. Afrin harekâtı esnasında Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin İHA’larla saniye saniye görüntülenmesinin ardından vurulmasına yazıda geniş yer ayrıldı

Yunan dergisi Türk ordusunun Afrin'deki başarısını endişeyle karşıladı
Yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.






'DAHA ÜSTÜN SİLAHLARLA KAZANABİLİRİZ'


Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe de atıf yapılan analizde “Tekrar 'Türk propagandası' yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanılırken, "Biz daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" sözleriyle Türk ordusunun başarısı dolaylı olarak Yunan ordusuyla kıyaslandı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Roma’da yol çöktü! Çukur 6 arabayı yuttu, 20 aile evinden oldu

Roma’da yol çöktü! Çukur 6 arabayı yuttu, 20 aile evinden oldu
ABD'de iki sevgili birbirlerine aynı anda sürpriz evlilik teklifi yaptı

ABD'de iki sevgili birbirlerine aynı anda sürpriz evlilik teklifi yaptı
Türk askerlerinin yerini teröristlere ABD mi haber verdi?

Türk askerlerinin yerini teröristlere ABD mi haber verdi?
Amerikan Teröristi

Amerikan Teröristi
Putin ve Ürdün Kralı Abdullah Moskova’da görüştü

Putin ve Ürdün Kralı Abdullah Moskova’da görüştü
Hollanda Parlamentosu'nda Zeytin Dalı Harekatı oturumu

Hollanda Parlamentosu'nda Zeytin Dalı Harekatı oturumu
Mağaza camını kırmak atmak isterken suç ortağını yaraladı

Mağaza camını kırmak atmak isterken suç ortağını yaraladı

Alman politikacıdan Türklere hakaret

Alman politikacıdan Türklere hakaret
Sevgilisini aldattı, milyarderliğin kıyısından döndü

Sevgilisini aldattı, milyarderliğin kıyısından döndü
Taksisinde unutulan 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade etti

Taksisinde unutulan 114 bin 800 Euro’yu sahiplerine iade etti
Almanya’da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı

Almanya’da terör örgütü yandaşları iki camiye saldırdı