Yunan mahkemesi DHKP-C üyelerinin iade talebine ilişkin kararını bugün açıklayacak

DHKP-C'Lİ MEHMET DOĞAN'LA İLGİLİ TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Yusuf Cevahir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Yunan medyasında Erdoğan’a suikast planlarının da olduğu iddia edilmişti. Türkiye de tüm terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bunlar arasında Naci Özpolat da var.Bir ay önce aynı mahkeme yine DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Doğan’ın Fransa’da siyasi sığınma hakkı olduğu ortaya çıkmıştı.