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Yunan mahkemesi DHKP-C üyelerinin iade talebine ilişkin kararını bugün açıklayacak

Yunan İstinaf Mahkemesinin, bugün terör örgütü DHKP-C üyesi Naci Özpolat’ın Türkiye’ye iadesi konusunda karar vermesi bekleniyor

Yunan mahkemesi DHKP-C üyelerinin iade talebine ilişkin kararını bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Yunan medyasında Erdoğan’a suikast planlarının da olduğu iddia edilmişti.  Türkiye de tüm terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bunlar arasında Naci Özpolat da var.
 

DHKP-C'Lİ MEHMET DOĞAN'LA İLGİLİ TALEP REDDEDİLMİŞTİ


Bir ay önce aynı mahkeme yine DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Doğan’ın Fransa’da siyasi sığınma hakkı olduğu ortaya çıkmıştı.
 


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