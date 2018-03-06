Yunan mahkemesi DHKP-C üyelerinin iade talebine ilişkin kararını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Yunan medyasında Erdoğan’a suikast planlarının da olduğu iddia edilmişti. Türkiye de tüm terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bunlar arasında Naci Özpolat da var.
DHKP-C'Lİ MEHMET DOĞAN'LA İLGİLİ TALEP REDDEDİLMİŞTİ
Bir ay önce aynı mahkeme yine DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Doğan’ın Fransa’da siyasi sığınma hakkı olduğu ortaya çıkmıştı.
Yusuf Cevahir