Yunan medyasının iddiası: 'Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı'

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17 OCAK'TA DA TEMAS VARDI

Erdinç Şahin

Yunan medyasına göre,bölgesinde geceyarısından sonra meydana gelen olayda,teknesinin ön tarafı (pruva), Yunan teknesinin arka tarafına (pupa) çarptı.Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros adasına nakledildiği belirtildi. Olay ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.Geçen 17 Ocak’da yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasındra “temas” yaşanmış iki tekne birbirine sürtmüştü.