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Yunan medyasının iddiası: 'Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı'

Yunanistan basınında yer alan iddialara göre Türk ve Yunan Sahil güvenlik tekneleri, Kardak bölgesinde çapıştılar.

Yunan medyasının iddiası: 'Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı'
Yunan medyasına göre, Kardak bölgesinde geceyarısından sonra meydana gelen olayda, Türk Sahil Güvenlik teknesinin ön tarafı (pruva), Yunan teknesinin arka tarafına (pupa) çarptı.
 

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK


Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros adasına nakledildiği belirtildi. Olay ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
 

17 OCAK'TA DA TEMAS VARDI


Geçen 17 Ocak’da yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasındra “temas” yaşanmış iki tekne birbirine sürtmüştü.


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