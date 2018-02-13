Yunan medyasının iddiası: 'Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı'

Yunan medyasına göre, Kardak
bölgesinde geceyarısından sonra meydana gelen olayda, Türk Sahil Güvenlik
teknesinin ön tarafı (pruva), Yunan teknesinin arka tarafına (pupa) çarptı.
HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros adasına nakledildiği belirtildi. Olay ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
17 OCAK'TA DA TEMAS VARDI
Geçen 17 Ocak’da yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasındra “temas” yaşanmış iki tekne birbirine sürtmüştü.
Erdinç Şahin