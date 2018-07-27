Yunan Savunma Bakanına halktan sert tepki

Yunanistan’da facia olarak kayıtlara geçen yangında 85 kişi hayatını kaybetmiş ve yangının nedeni merak konusu olmuştu. Yapılan açıklamada yangının elektrik kablosundan çıktığı ifade edildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise kaçak yapıların ülkenin en kötü doğal afetine yol açtığını ifade ederek, ormanlık alanlardaki kaçak binaların kaçış yollarını tıkayan bir "suç" oluşturduğunu söyledi.

Kammenos, bu hafta Atina'nın doğusundaki yangından zarar görmüş bölgeleri ziyareti sırasında kızgın yerli halk tarafından karşılandı.

"BİZİ YALNIZ BIRAKTIN"

Mati kasabasındaki yangın bölgesini ziyaret eden Kammenos, kendilerini terk etmekle suçlayan halk tarafından ağırlandı. Bir vatandaş yerel belediye başkanı ve hava kuvvetleri komutanının eşliğinde bakana "Bizi yalnız bıraktın" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kammenos ise, hükümetin vatandaşlarını korumada başarısız olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

KAMMENOS: KIYILARI İŞGAL ETTİLER

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangın bölgesinde yaşayanların kaçak yapılaşma yüzünden felaketin büyümesine yol açtığını söyledi.

BBC'ye konuşan Kammenos, bu yapıların kaçış yolları üzerine kurulmasının felaketi körüklediğini belirtti:

"Mati ve Atina'nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar."