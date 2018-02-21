Yunanistan'a giden turist sayısı 27 milyon 194 bine yükseldi



KARA YOLUNDA DA ARTIŞ VAR



ALMAN TURİSTLER BAŞI ÇEKİYOR

TURİZM GELİRİ 15 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI



RUS TURİSLERİN HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

İzmir'den rekor Yunanistan vizesi

Gizem Yetil

ndan yapılan açıklamada, bir önceki yıl 24 milyon 799 bin olan turist sayısı, 27 milyon 194 bine yükseldi. Böylece, turist sayısında yüzde 9,7 oranında artış yaşandığı bildirildi.Hava yoluyla seyahat eden ziyaretçi sayısında yüzde 9,9 oranında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, kara yollarını tercih edenlerin sayısında artışın yüzde 8,7 olarak gerçekleştiği kaydedildi.Ülke bazında ise Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan turizminin ana kaynağı oldu. AB üyesi ülkelerden Yunanistan'ı ziyaret eden turistlerin sayısı 18 milyon 583 bine yükseldi.Açıklamaya göre, 3 milyon 706 bin turistle Alman ziyaretçiler başı çekerken, İngiliz turistlerin sayısı 3 milyon 2 bin oldu. Rus turistlerin sayısı ise yüzde 1,1 azalarak 589 binde kaldı.Öte yandan açıklamada, ülkenin turizm gelirlerinin de yüzde 10,5 oranında artarak, 14 milyar 596 milyon avroya yükseldiği ifade edildi.Turizm gelirlerindeki artışta, 28 AB üyesi ülke vatandaşlarından sağlanan gelirde yaşanan yüzde 13,8 oranındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. AB üyesi olmayan ülkelerden ziyaretçilerin bıraktığı gelirde de yüzde 5,6'lık artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre, Alman turistlerden sağlanan turizm gelirinde yüzde 31,5'lik artış olurken, Rus ziyaretçilerin harcamalarında yüzde 3,6'lık düşüş gerçekleşti.