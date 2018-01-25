Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı kaçak donarak öldü

SINIRDA 145 KAÇAK YAKALANDI

Senim Tanay

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’a sınır olan Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı Köyü yakınlarında kaçaklar olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. 4 Pakistanlı kaçaktan birinin soğuk havada donarak öldüğü, birinin ise ölmek üzere olduğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pakistanlı kaçak tedavi altına alınırken ölen kaçak ise işlemlerinin ardından Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakalanan 2 Pakistan uyruklu kaçak ise sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi’ne teslim edildi.Bu arada yapıla yol kontrollerinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Filistin, Cezayir, Libya, Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu 145 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.