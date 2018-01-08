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Yunanistan'a sığınan darbecinin iltica kararı bozuldu, yeniden gözaltına alındı

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebinin kabulüne karşı Yunan hükümetinin itirazını haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun ardından Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı

08 Ocak 2018, Pazartesi 15:59
Yunanistan'a sığınan darbecinin iltica kararı bozuldu, yeniden gözaltına alındı
Yunanistan, hain darbe girişiminin ardından helikopterle kaçıp kendilerine sığınan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebini kabul etmiş ve Özkaynakçı'yı serbest bırakmıştı. 

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden biri olan eski Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen iltica hakkı, Yunan yargısı tarafından, "Subaya iltica hakkı Türkiye ile ilişkileri zedeler" denilerek reddedildi.


YENİDEN GÖZALTINA ALINDI


Bu kararın ardından Süleyman Özkaynakçı'nın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.
 

YUNAN HÜKÜMETİNİN İTİRAZIYLA BOZULDU


15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 8 FETÖ'cü subay 16 Temmuz sabahı Sikorsky tipi helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermemişti. Yunan makamları söz konusu subayın sığınma başvurusunu onaylamış, ancak Yunan hükümeti bu karara, Türkiye ile ilişkileri tehlikeye atacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Konuyu Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıyan Yunan hükümeti, subayların iade edilmeyeceğini belirterek ancak subaylara iltica hakkı da tanınmamasını istemişti.

Atina'nın bundan sonrası için Avrupa Adalet Divanı'nın konuyla ilgili bir karar almasını umuyor. Öte yandan Yunanistan'daki yasal süreç de devam ediyor. İltica onayının iptali 15 Şubat'ta Yunan yargısı tarafından tekrar gözden geçirilecek.

Öte yandan hafta başında Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, yaptığı açıklamada Yargıtay düzeyindeki Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin (Arios Pagos) geçen yıl 26 Ocak'ta Türkiye'nin darbeci 8 askerin iade talebini reddettiğini hatırlatarak, "İade konusu kapanmıştır. 8 asker, iltica taleplerinin sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecekler" demişti.
 


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