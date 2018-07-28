Yunanistan bandıralı gemi boğazda arızalandı

Adana Ceyhan Limanı’ndan yükünü alarak Romanya’ya doğru yola çıkan Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi makineden kaynaklı arıza yaptı.

2.5 SAAT SÜRDÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlere bağlanan Nissos Theressia bu sabah saat 07.00 sıralarında Karadeniz açıklarına çekilmeye başlandı. Geminin geçişi sırasında yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.Geniş güvenlik önlemleri altında geminin geçişi römorkörler eşliğinde tamamlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorköre bağlanarak çekilen geminin geçişi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Nissos Theressia isimli geminin Karadeniz açıklarında bir süre bekleyeceği öğrenildi.