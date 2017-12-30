Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım

Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.
DİLEÇEYİ İLETTİ
Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki
Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı
Haber Merkezi