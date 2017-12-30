Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım



DİLEÇEYİ İLETTİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı

Haber Merkezi

Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı