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Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım

Yunanistan'dan serbest kalan firari askerle ilgili yeni adım.Yunanistan iltica komisyonu'ndan kararı iptal etmesi talep edildi

30 Aralık 2017, Cumartesi 22:57
Yunanistan'dan serbest kalan firari darbeci ilgili yeni adım
Yunan hükümet kaynakları, iltica komisyonunun kararına itiraz edileceğini belirtti. Yunan hükümetinin bu karara itiraz etmesi durumunda, nihai kararı Yunan mahkemesi verecek.


DİLEÇEYİ İLETTİ


Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı

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